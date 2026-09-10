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Rafael Márquez afirma que su misión es fortalecer la identidad de la selección mexicana

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México, 10 sep (EFE).- Rafael Márquez, leyenda del Barcelona y nuevo seleccionador de México, afirmó este jueves, en su presentación, que su misión es fortalecer la identidad del equipo nacional.

"Dar y fortalecer la identidad de este equipo, ese es el objetivo; que todos se identifiquen con su selección. Buscaré jugadores con disposición, que sepan que deberán hacer su mejor esfuerzo, como lo fomentó Javier, para venir a la selección. Eso es trascendental para generar más competencia", aseveró el cinco veces mundialista como jugador.

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Márquez, quien fue auxiliar técnico del seleccionador Javier Aguirre en la pasada Copa del Mundo, habló de lo importante que fue formar parte de esta experiencia para encarar este reto.

"Lo que vivimos en el reciente Mundial fue importante. Estoy muy ilusionado con esta responsabilidad. Estoy muy agradecido con Javier porque me abrió las puertas a su cuerpo técnico para aprender del mejor entrenador que hemos tenido, eso será primordial para dar identidad al equipo que hoy dirijo", apuntó.

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Rafa subrayó la importancia del apoyo que le aportará el cuerpo técnico que eligió para este cargo.

"No voy a trabajar desde cero, hay una continuidad y una base importante, conozco el entorno, me he cobijado de gente con experiencia que es muy capaz, que ha competido a nivel muy alto y eso me permite confiar en que haremos crecer esta selección, potenciarla y llevarla a otro nivel", explicó.

El cuerpo técnico que acompañará a Márquez en el combinado nacional incluye a un equipo de españoles de amplia experiencia internacional encabezados por Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma, auxiliares; Xabier Mancisidorx, entrenador de guardametas; y el preparador físico Pol Llorente.

Este grupo se complementa con la incorporación de Andrés Guardado, leyenda del Betis e histórico con selección mexicana, quien será otro de sus auxiliares.

"Es una gran responsabilidad. Estoy Nervioso, pero contento. Ansioso de estar en la cancha. Muy tranquilo por el trabajo que se hizo con Javier, quien me dio mucha confianza. Nos esperan buenos y malos momentos, pero lo importante será levantarse para llegar al éxito, siempre apoyado en la disciplina, uno de los principales valores que he llevado en mi carrera", concluyó.

Rafael Márquez debutará en el banco de la selección en juego amistoso ante Colombia el próximo 26 de septiembre y el día 29 contra Perú.

Continuará con partidos ante Estados Unidos, el 3 de octubre, y contra Chile, el 6 de ese mismo mes.

Los cuatro compromisos se realizarán en los Estados Unidos.EFE

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