La ministra Redondo choca con el PP y Vox a cuenta de la crisis migratoria en Ceuta

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Madrid, 31 ago (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha mantenido un rifirrafe este lunes con PP y Vox a cuenta de la crisis migratoria en Ceuta, con momentos tensos, en su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de las actuaciones de su ministerio tras la entrada de miles de migrantes en la ciudad autónoma a finales de julio.

Redondo ha subrayado que las mujeres que han llegado a Ceuta huyen de la violencia, de la falta de oportunidades o de la esclavitud de sus países de origen, y ha preguntado al PP y Vox si España quiere volver a donde vienen ellas.

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"Señorías de Vox, están negando la violencia de género y están añorando el franquismo y el autoritarismo", ha expresado, para añadir que quieren hacer retroceder a las mujeres españolas a esos tiempos.

Redondo ha respondido así a las críticas de la diputada de Vox Reyes Romero, que ha recriminado a la ministra lo que le debe el Gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos "para que le rindan pleitesía hasta la humillación más extrema y no se atrevan a levantar la voz contra ellos".

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"¿Es Marruecos un país feminista inclusivo, solidario, integrador, defensor de las mujeres, para que la ministra de Igualdad del Reino de España esté siempre de rodillas ante él?", ha lanzado la diputada.

La ministra también ha mantenido un choque con el diputado del PP Jaime Losantos, que ha instado a Redondo a dejar su cargo por no poder asegurar los derechos de las mujeres migrantes, ni tampoco la de los ceutíes.

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Losantos ha dicho a Redondo que hubo un tiempo en que la consideraba "una victima" por la herencia recibida de su predecesora en el cargo, Irene Montero, y por estar rodeada de "unos hombres tóxicos, ególatras y autoritarios que han sido sus jefes", aunque hoy la considera "corresponsable" por su silencio.

"Yo, sinceramente, creo que usted tiene una vocación frustrada. Dice que yo soy víctima. Yo creo que usted es víctima de una profesión frustrada, porque lo suyo es el teatro, es el show. Yo creo que está perdiendo dinero y que sería muy útil en otro tipo de ámbito", ha respondido Redondo al diputado popular durante su turno de réplica.

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Por su parte, Nerea Renteria, diputada del PNV, ha señalado que Redondo “ha fallado en tomar consciencia de la necesidad de proteger a los más vulnerables: las niñas, los niños y las mujeres”, y ha criticado que no se “diera una respuesta con perspectiva de género durante los primeros días de la crisis, en los que no estaban garantizados espacios adecuados para estas personas”.

La diputada de Junts Pilar Calvo ha pedido identificar y perseguir a las personas relacionadas con "delitos muy graves”, así como proteger a las víctimas y garantizar la protección de las personas en riesgo, ya sean tanto mujeres o niñas migrantes como población local.

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En Sumar, la diputada Júlia Boada ha requerido más información de los datos de las niñas que se encuentran en Ceuta, ya que podrían superar las 700 contabilizadas, mientras que la diputada socialista Andrea Fernández ha apelado a la responsabilidad de todas la comunidades autónomas para apoyar a Ceuta en la gestión de este problema, ya que los migrantes no pueden ser expulsados a Marruecos sin un procedimiento administrativo previo.

Por su parte, desde ERC, la diputada Pilar Vallugera ha reclamado “datos oficiales en los que todo el Gobierno esté de acuerdo”, tanto del número total de migrantes que aún están en Ceuta, como del número de mujeres y niñas y de las víctimas de violencia de género. EFE

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