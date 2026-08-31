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La 'era Messi' de Argentina se cierra con un Mundial, dos Copas América y varios récords

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Sebastián Rodríguez Mora

Buenos Aires, 31 ago (EFE).- El anuncio de la retirada de Lionel Messi de la selección argentina cerró este lunes una era de más de 20 años en la que cosechó una Copa del Mundo y dos Copas América, registró múltiples récords y dejó una marca indeleble en el fútbol del país suramericano y mundial.

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Desde su fallido debut en un amistoso ante Hungría en agosto de 2005, en el que fue expulsado a segundos de haber ingresado, hasta la derrota ante España en la final del Mundial 2026, Messi disputó 207 partidos con su selección, marcó 125 goles y ofreció 68 asistencias, números que lo convierten en el jugador más determinante de la historia de la Albiceleste.

El astro rosarino superó con creces en las estadísticas al último gran '10', Diego Armando Maradona, pero también a leyendas de la talla de Gabriel Batistuta y excompañeros como Ángel Di María y Javier Mascherano.

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Sus más de 200 presencias lo convierten en el futbolista con más partidos en la Albiceleste, mientras que sus goles anotados duplican a su inmediato perseguidor en esa categoría, Batistuta, que registró 54, y triplican al tercero de la lista, Sergio 'Kun' Agüero, que marcó 41.

Messi disputó seis Copas del Mundo, algo que solo comparte con el portugués Cristiano Ronaldo, a quien supera sin embargo en cantidad de partidos mundialistas jugados, con 34. Además, es el que más minutos disputó, más partidos ganó y más titularidades tuvo.

En esos 20 años de citas mundialistas, la 'Pulga' se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia de la competición, con 21 tantos (uno menos que el francés Kylian Mbappé), y quedó en la cima de la clasificación de asistencias, con 12.

Más allá de en los mundiales, con la coronación en Qatar 2022 como punto más alto, Messi brilló también en distintas Copas América y en todas las eliminatorias sudamericanas que disputó.

El actual delantero del Inter Miami es el segundo máximo goleador de Argentina en Copas América, con catorce dianas en 39 partidos, por detrás de Norberto Méndez, que logró 17 tantos en las ediciones de 1945, 1946 y 1947.

En eliminatorias mundialistas sudamericanas, Messi registró 36 goles en 72 presencias y también destacó en la Finalissima 2022 ante Italia, en la que brilló con dos asistencias en el triunfo argentino por 3-0 en Londres.

Las alegrías para Messi con la Albiceleste comenzaron en su etapa como juvenil, ya que en 2005 fue campeón del mundo sub-20 y en 2008 logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín, pero luego debió esperar más de una década para volver a levantar un trofeo con la celeste y blanca.

En una peregrinación constante de un lado al otro del océano Atlántico y en lugares tan disímiles como Libia o China, el '10' buscó durante años levantar un trofeo con la selección absoluta, algo que finalmente consiguió en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en 2021, cuando condujo a la Albiceleste a la coronación en la Copa América, acabando con una sequía de casi 30 años.

A partir de allí, y en la cúspide de su madurez profesional, Messi cumplió sus ganas de celebrar: Finalísima 2022 ante Italia; campeonato del mundo en Qatar 2022, con doblete en la final ante Francia y bota de oro incluidos; y otra Copa América, en 2024 y en una recordada final ante Colombia en la que debió salir con una dura lesión de tobillo.

El bicampeonato en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá era la última gran ambición de Messi, cuyas lágrimas tras la derrota en la final ante España serán así su última imagen con la camiseta albiceleste en un campo de juego.

Messi será recordado, sin embargo, no por sus frustraciones y fracasos, sino por sus enormes logros en el campo, donde se convirtió en ídolo absoluto de los argentinos y máxima figura del fútbol mundial, dejando además una huella imborrable y un vacío enorme en una selección que cierra, tras 20 años, su 'era Messi'. EFE

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