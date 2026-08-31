España remite a Bruselas su plan para restaurar la naturaleza y los ecosistemas degradados

Guardar

Madrid, 31 ago (EFE).- España ha remitido este lunes a la Comisión Europea (CE) su proyecto de Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, que, en cumplimiento con la normativa europea, contempla medidas para recuperar ecosistemas terrestres, costeros, marinos, fluviales, urbanos y agrarios.

Según ha indicado el Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a través de un comunicado, el Reglamento europeo de Restauración de la Naturaleza establece por primera vez "objetivos jurídicamente vinculantes" para los Estados miembros dirigidos a recuperar ecosistemas degradados y mejorar su estado de conservación.

PUBLICIDAD

El proyecto español se ha elaborado mediante la coordinación entre las distintas administraciones con competencias en la materia y un proceso de participación pública que ha incluido reuniones con casi 500 entidades, además de una consulta ciudadana que recibió más de 26.000 aportaciones.

Entre las principales actuaciones figuran las previstas para los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario (THIC), con propuestas de restauración sobre una superficie de 9.475 kilómetros cuadrados y actuaciones para recuperar el hábitat de cerca de 200 especies de interés comunitario.

PUBLICIDAD

En cuanto a los ecosistemas marinos, el plan contempla actuar sobre una superficie de 288 kilómetros cuadrados antes de 2030 y otros 12,3 para el "restablecimiento del hábitat de fanerógamas marinas".

La propuesta también plantea actuar sobre los ecosistemas urbanos, con medidas municipales para "evitar la pérdida neta de espacios verdes y cobertura arbórea".

En los ecosistemas de agua dulce, el plan prevé mejorar el estado de los ríos, recuperar su conectividad y eliminar barreras artificiales, con el objetivo de recuperar unos 65 kilómetros de ríos de flujo libre y más de 120 kilómetros cuadrados de llanuras aluviales antes de 2030.

PUBLICIDAD

En materia agraria, se contemplan medidas para mejorar la biodiversidad y conservar elementos del paisaje, además de actuaciones enfocadas a la recuperación de las poblaciones de polinizadores.

Los ecosistemas forestales contarán con actuaciones estratégicas para mejorar "su biodiversidad, estructura y naturalidad" y reforzar su resiliencia frente al cambio climático y los incendios forestales.

PUBLICIDAD

El proyecto incorpora además el objetivo europeo de plantar 3.000 millones de árboles, con una primera estimación para España de unos 3,5 millones.

La remisión del proyecto inicia ahora la siguiente fase del procedimiento, en la que la Comisión Europea analizará el documento y podrá formular observaciones antes de su aprobación definitiva.

PUBLICIDAD

El plan final tendrá que convertirse en el "marco de referencia" para aplicar en España las obligaciones y objetivos establecidos por la Unión Europea y deberá ser remitido antes del 1 de septiembre de 2027.

"La presentación del proyecto supone así un nuevo paso en el compromiso de España con la recuperación de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad y permitirá avanzar de manera coordinada en la restauración de los hábitats deteriorados y en la mejora de su resiliencia frente al cambio climático", concluye el ministerio. EFE

PUBLICIDAD