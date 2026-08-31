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El actor de teatro, televisión y cine Francesc Garrido fallece a los 56 años

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Barcelona, 31 ago (EFE).- El actor de teatro, televisión y cine Francesc Garrido, que participó en películas como 'Mar adentro' y este año en 'El anfitrión', protagonizada por Willem Dafoe, ha fallecido a los 56 años a causa de un infarto, según han indicado a EFE este lunes fuentes del sector del cine.

Nacido en Barcelona el 7 de septiembre de 1969, Francesc Garrido había debutado en el teatro en el año 1990 con la obra 'Alfons Quart', en la televisión empezó su andadura en la serie 'Estació d'enllaç' en 1996 y, en el cine apareció en 1999 en la película 'La ciudad de los prodigios'.

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Formado en el Institut del Teatre y en la London Academy of Music and Dramatic Art (Lamda), tuvo una extensa trayectoria, interpretando a personajes de diferentes registros. EFE

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