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Ceuta decide no abrir las escuelas infantiles hasta finales de septiembre

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Ceuta, 31 ago (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha decidido este lunes posponer el inicio de la actividad en las escuelas infantiles de titularidad municipal, a las que acuden niños de 0 a 3 años, ante la situación que se está viviendo desde la entrada de miles de personas a finales de julio desde Marruecos.

En un comunicado, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud del Gobierno autonómico ha determinado que las escuelas infantiles Nuestra Señora de África y Juan Carlos I no iniciarán su actividad lectiva con alumnado al menos hasta el próximo 28 de septiembre.

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En el caso de la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, se están ultimando los preparativos para su apertura, incluyendo la limpieza, la colocación de mobiliario y los últimos detalles de puesta en funcionamiento.

Por su parte, la Escuela Infantil Juan Carlos I permanece pendiente de la conclusión de los últimos trámites administrativos relacionados con la adjudicación del servicio.

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La Consejería trabaja para que ambos centros puedan abrir sus puertas con todas las garantías de seguridad, calidad y normalidad, agradeciendo a las familias su comprensión y colaboración. EFE

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