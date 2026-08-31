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Campaña sigue libre al descartar el Cádiz su contratación tras un periodo de prueba

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Cádiz, 31 ago (EFE).- El Cádiz anunció este lunes que no firmará al medio José Gómez Campaña, exjugador del Sevilla, Levante y Las Palmas, entre otros, después de que hubiera quedado libre tras su paso por el Ceuta y de haber estado durante la pretemporada y al inicio de la Liga entrenándose con el equipo gaditano en periodo de prueba.

El sevillano, de 33 años y que pasó por todas las categorías inferiores de la selección de España hasta debutar, en un único partido, con la absoluta en octubre de 2020, comenzó su periplo con el Cádiz el pasado julio a las órdenes del anterior entrenador, Imanol Idiakez, y luego siguió ejercitándose a prueba con el actual técnico cadista, Albert Celades.

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Campaña, que sigue libre para encontrar otro destino, ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el fútbol español, aunque también tuvo la oportunidad de competir en el extranjero.

Después de formarse y de estrenarse en la élite con el Sevilla, el centrocampista pasó en breves etapas por el Crystal Palace inglés, el Nuremberg alemán, el Sampdoria italiano y el Oporto portugués, clubes en los que no logró asentarse.

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De regreso a España, disputó una temporada en Segunda División con el Alcorcón antes de fichar por el Levante, en el que vivió sus mejores momentos como profesional al permanecer durante siete ejercicios en el club valenciano, cinco de ellos en Primera División y otros dos en la categoría de plata.

Posteriormente, Campaña jugó durante dos temporadas en Las Palmas, antes de incorporarse al Ceuta, equipo al que llegó como agente libre en el mercado invernal de la pasada campaña en LaLiga Hypermotion.

EFE

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jsb/cc/ism

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