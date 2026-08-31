Actúan por tierra y aire contra un incendio forestal en Molvízar (Granada)

Motril (Granada), 31 ago (EFE).- El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha activado este lunes medios aéreos y terrestres para combatir el fuego declarado en un paraje de Molvízar (Granada).
Según han informado fuentes del Infoca, se han activado tres helicópteros semipesados y dos anfibios ligeros.
Los medios aéreos refuerzan la labor por tierra de tres grupos de bomberos forestales, dos BRICA, dos técnicos de operaciones, un agente medioambiental y dos autobombas. EFE
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afg/bfv/acm
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