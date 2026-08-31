1-0. Budimir da ventaja a Osasuna desde el punto de penalti

Pamplona, 31 ago (EFE).- El delantero croata de Osasuna Ante Budimir ha puesto con ventaja en el marcador a su equipo desde el punto de penalti ante el Getafe (1-0).
Tras 40 minutos de un partido sin dueño en el que ninguno de los dos equipos pudo dominar el juego, el árbitro, tras revisión del VAR, señaló penalti por agarrón de Djené sobre Budimir a la salida de un córner. El croata engañó a David Soria y firmó el 1-0 con el que se llegó al descanso.
PUBLICIDAD
ja/ism
(foto)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Igualdad cifra en 9 las menores atendidas por agresión sexual en Ceuta y advierte de que la falta de denuncias no implica ausencia de casos
El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos
Muere a los 56 años Francesc Garrido, actor de ‘Mar adentro’, ‘Te doy mis ojos’ y ‘Sé quién eres’
El intérprete, con más de tres décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión, trabajó a las órdenes de cineastas como Alejandro Amenábar e Icíar Bollaín
Dos detenidos en Ciudad Lineal (Madrid) por retener en contra de su voluntad a una mujer durante tres días, a la que drogaron y obligaron a prostituirse
La mujer logró comunicarse con un amigo por teléfono y pudo ser rescatada
Cómo hacer sardinas en freidora de aire, una técnica cómoda, fácil y sin olores
Casi no necesitas añadir aceite para que estas sardinas queden doradas y sabrosas, conservando todos sus jugos
Una familia compra una granja abandonada en los Alpes japoneses por 18.900 euros después de viajar durante cuatro años y medio por todo el mundo en busca de su casa ideal
La propiedad se encuentra en un entorno natural rodeado de pistas de esquí y con fácil acceso a una gran ciudad
MÁS NOTICIAS