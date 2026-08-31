1-0. Budimir da ventaja a Osasuna desde el punto de penalti

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Pamplona, 31 ago (EFE).- El delantero croata de Osasuna Ante Budimir ha puesto con ventaja en el marcador a su equipo desde el punto de penalti ante el Getafe (1-0).

Tras 40 minutos de un partido sin dueño en el que ninguno de los dos equipos pudo dominar el juego, el árbitro, tras revisión del VAR, señaló penalti por agarrón de Djené sobre Budimir a la salida de un córner. El croata engañó a David Soria y firmó el 1-0 con el que se llegó al descanso.

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ja/ism

(foto)