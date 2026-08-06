Mónica García defiende criticar la actuación de Marruecos en Ceuta sin romper relaciones: "Por delante, los DDHH"

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el Gobierno español puede colaborar y tener "buena relación" con Marruecos pero también ser crítico con su actuación en la crisis migratoria en Ceuta, de la que se cumple este jueves una semana. "Por delante, los derechos humanos", ha advertido.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, la también líder de Más Madrid ha señalado que se puede tener una "buena relación" con el país vecino y eso es compatible "con ser crítico con la actuación que ha habido en Ceuta" pues, según ha recordado, "se ha llevado la vida de decenas de personas".

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"Siempre tenemos que demandar y poner por delante los derechos humanos. No se puede hacer un uso instrumental de las personas que están desesperadas y a las que se las ha utilizado", ha afirmado García.

Preguntada por las responsabilidades de Marruecos en la crisis migratoria, tal y como reclamó la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado que "cada uno hace su papel y exige las responsabilidades y critica lo que debe criticar".

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A su juicio, la actuación de Marruecos en Ceuta es "absolutamente criticable" pero "no significa que haya que romper relaciones diplomáticas", poniendo en valor, por contra, la "elogiable" reacción del Gobierno español en la crisis migratoria "desde el punto de vista humanitario", donde se ha puesto "por delante" a las personas desde una "absoluta exquisita humanidad".

García también ha indicado que si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que no hubo informaciones desde los servicios de inteligencia españoles sobre la magnitud que tuvo la crisis de Ceuta, ella también entiende "que no había ninguna información, claramente".

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No obstante, la ministra de Sanidad también ha reclamado que habrá dar explicaciones y explicar "lo que ha pasado" en Ceuta. "No son mis competencias y cada uno tendrá que dar respuesta de sus propias competencias", ha zanjado.