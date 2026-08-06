La comedia 'El último mono', 'En mar abierto' y 'La Patrulla Canina' llegan a los cines

Guardar

Madrid, 06 ago (EFE).- Los estrenos de cine de la primera semana de agosto presentan la comedia española 'El último mono', protagonizada por Juan Dávila y Susana Abaitua, un thriller de supervivencia entre tiburones (un clásico del verano) 'En mar abierto', y el misterio de 'La ventana abierta', a los que se suma, entre otros, una nueva entrega de la saga infantil 'La Patrulla Canina'.

Durante el fin de semana del 8 de marzo y en una Valencia que se convierte en un personaje más de la película, un gurú de la seducción y toda una personificación del concepto de la 'machosfera' deberá completar un reto propuesto por sus seguidores: conquistar en tres días a una comediante feminista, su némesis en redes.

PUBLICIDAD

Joaquín Mazón ('Cuerpo de élite') es el director de esta comedia protagonizada por el actor y humorista Juan Dávila ('Castigo divino') y por Susana Abaitua ('Un fantasma en la batalla'), con la que pretende ironizar sobre los discursos enfrentados en la actualidad y, sobre todo, hacer ver que es posible el entendimiento a través del humor.

Cuando un vuelo de Los Ángeles a Shanghái se ve obligado a aterrizar de emergencia en medio del Pacífico, sus pasajeros y la tripulación deberán sobrevivir a un mar infestado de tiburones que los amenazan.

PUBLICIDAD

Este thriller de terror y supervivencia está dirigido por el finlandés Renny Harlin ('La jungla 2') y protagonizado por Aaron Eckhart ('El caballero oscuro'), Ben Kingsley ('La lista de Schindler'), la joven Molly Belle Wright ('Omaha') o Kelly Gate ('El piloto'), entre otros.

El estreno como directora de largometraje de la periodista, guionista y dramaturga Ana Graciani ('La rueda', 'El mundo es suyo') narra la historia de Rubén, un hombre que viaja a un pueblo ficticio de la costa gaditana para reencontrarse con su novia Merche, a la que ha conocido por internet. Sin embargo, cuando llega a su casa por sorpresa se encuentra con la joven Vera, hija de su pareja, y una ventana que, a pesar del vendaval, debe permanecer siempre abierta. Con su llegada, Rubén comenzará a descubrir la verdadera vida y todos los misterios que envuelven a una mujer que creía conocer.

PUBLICIDAD

Protagonizada por Unax Ugalde ('Alatriste'), Mara Guil ('El buen patrón') y la joven Adriana Camarena ('Hermana muerte'), el misterio y la intriga envuelven a este drama que adapta una de las obras teatrales de Graciani, que a su vez se basa en la novela homónima del escritor británico Saki.

En esta nueva entrega de la divertida serie de animación infantil, la Patrulla Canina deberá hacer frente a su archienemigo, el alcalde Humdinger, que está explotando los recursos naturales de una isla tropical habitada por dinosaurios. Para ello, contarán con la ayuda de Rex, un cachorro que es todo un experto en lo que a dinosaurios se refiere.

PUBLICIDAD

La nueva aventura de la patrulla la dirige Cal Brunker, que ya dirigió 'La Patrulla Canina: La película' y 'La Patrulla Canina: La superpelícula', precuelas de este filme.

La vida de un matrimonio en proceso de separación junto a sus tres hijos en una aldea se convierte en un nostálgico viaje que se refleja en el paso de las estaciones, una metáfora sobre el fin del amor y de cómo ambos se aferran a recuerdos pasados.

PUBLICIDAD

Producida y ambientada en Islandia, este drama familiar dirigido por Hlynur Pálmason ('Godland') busca ahondar en lo más profundo de la melancolía.

Yves y Claire comparten una relación personal y profesional en la industria nuclear francesa, además de unas convicciones basadas en la lógica científica, los cálculos y la certeza. Sin embargo, todo ello cambiará dentro de Claire cuando visite la National Gallery y se pierda dentro de tres obras de Rembrandt, que siembran en ella un punto de vista vital nuevo y que le llevan a cuestionarse la seguridad de los reactores nucleares con una transformación personal que desconcentrará a Yves.

PUBLICIDAD

Este thriller emocional francés dirigido por Pierre Schoeller ('Un pueblo y su rey') y protagonizada por Camille Cottin ('Cuestión de sangre') y Romain Duris ('Una casa de locos') narra esta historia uniendo el arte, la ciencia y el miedo a lo invisible.

En esta animación fantástica de producción china dirigida por Ding Zhong, Jin Feng, un joven divino que desciende al mundo terrenal para redimir los pecados de su familia, y Xiao Fan, una joven mortal que quiere ascender para encontrar a su madre, se unen después de un enfrentamiento inicial para afrontar juntos sus desafíos y objetivos. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)(Vídeo)