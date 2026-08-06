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La Bolsa española abre con ganancias del 0,54 % y logra nuevos máximos

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Madrid, 6 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, ha abierto este jueves con ganancias del 0,54 % que lo han situado en nuevos máximos, mientras el mercado sigue pendiente de las negociaciones sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y de los valores tecnológicos.

En la apertura, el IBEX 35 ha alcanzado los 20.160,2 puntos, lo que supone un nuevo récord intradía, tras avanzar ese 0,54 %. Con este avance, las ganancias acumuladas en lo que va de año son del 16,4 %.

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En el mercado de materias primas, el brent, el crudo de referencia de Europa, que durante la madrugada ha cotizado a la baja, sube ahora el 0,57 %, hasta los 79,9 dólares, pese al acuerdo alcanzado entre Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz. EFE

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