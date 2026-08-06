Extinguido el incendio forestal de Almorox (Toledo)

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Toledo, 6 ago (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por extinguido el incendio originado en Almorox (Toledo), que comenzó el 22 de julio.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades, el incendio ha quedado extinguido a las 21:10 horas de este miércoles.

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Un vigilante fijo detectó el incendio el 22 de julio a las 16:52 horas, en la urbanización El Pinar de Almorox (Toledo) y debido a las llamas se activó la Unidad Militar de Emergencias e incluso este incendio se incluyó en la emergencia nacional, ya que se unió al fuego de la Sierra Oeste de Madrid, que afectó a las provincias de Ávila y Madrid.

Debido a este incendio se tuvieron que desalojar varios pueblos de la zona y diversas urbanizaciones de Almorox y ardieron, solo en la provincia de Toledo, 900 hectáreas y más de una veintena de viviendas.

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La Guardia Civil arrestó a dos hombres vecinos de Almorox, de 51 y 42 años como presuntos responsables del origen de las llamas, ya que, al parecer, estaban haciendo trabajos que no estaban permitidos en una parcela de origen forestal, pues ese día el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales era extremo.

De hecho, como resultado de las investigaciones realizadas por el Instituto Armado, se logró localizar el punto de inicio del incendio, donde se hallaron indicios concluyentes de la ejecución reciente de trabajos de soldadura sobre una estructura metálica, ubicada en terreno forestal.

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Tras pasar a disposición judicial, los dos detenidos como presuntos responsables del inicio del incendio han sido imputados como presuntos autores de un delito contra el medio ambiente y quedaron en libertad provisional, con medidas cautelares como la prohibición de salir del país. EFE