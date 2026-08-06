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El eclipse dispara la demanda de gafas homologadas con millones de unidades distribuidas

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Madrid, 6 ago (EFE).- La necesidad de contar con gafas homologadas para observar el eclipse solar del próximo miércoles ha disparado la demanda de este producto que, además de ser distribuido de forma gratuita por numerosas administraciones, se comercializa desde un euro en ópticas, farmacias y grandes superficies.

De hecho, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE han anunciado el reparto de forma gratuita dos millones de gafas seguras para ver el eclipse total de sol. La ONCE distribuirá 1,7 millones entre sus más de 23.000 vendedores, a los que se les ha dado una horquilla de entre 60 y 100 gafas a cada uno.

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Por su parte, Astronomía Visión Certificada, que es proveedor oficial en España de gafas de eclipse solar homologadas, ha asegurado a EFE que comenzó a registrar demanda el año pasado y que a una semana del eclipse ya ha distribuido más de 700.000 gafas en España.

Entre sus compradores se encuentran administraciones públicas como el Gobierno de Navarra, con más de 100.000 gafas, la Diputación de Castellón, con 25.000, o el Ayuntamiento de Burgos, con 10.000 unidades.

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Asimismo, desde la compañía explican que también han atendido a la demanda de empresas privadas, como Inditex, y de consumidores particulares, que pueden adquirir gafas homologadas para el eclipse desde 3,5 euros por unidad.

Además, las personas que quieran adquirir este producto para ver el eclipse forma segura también pueden acudir a farmacias, ópticas o grandes almacenes, como El Corte Inglés. En estos establecimientos el precio oscila entre uno y cuatro euros.

Por otro lado, el distribuidor mayorista europeo 'Absolute Eclipse Wholesale' vende paquetes de 1.200 gafas a 0,83 euros por unidad, lo que refleja que el precio de venta del producto desciende en función de la cantidad demandada si se busca comprar a un proveedor.

Los costes de fabricación se sitúan por debajo de esta cifra, con estimaciones inferiores a los 40 céntimos por gafa. "Thousand Oaks Optical", uno de los principales fabricantes del material de filtro homologado, comercializa directamente las láminas de polímero técnico -el material para ver el eclipse- por un precio de entre 27 y 138 euros dependiendo de las dimensiones, que se trasladaría a unos 0,43 euros por gafa.

Si se tiene en cuenta que un fabricante no adquiere láminas sino que compra bobinas industriales a las que puedan sacar una mayor rentabilidad, el coste de cada unidad será mucho menos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha aconsejado usar gafas especiales con marcado CE y referencia EN ISO 12312-2:2015 por las "graves" e "irreversibles" lesiones oculares que se pueden producir con una observación directa del Sol.

"Las gafas de sol convencionales, las radiografías, los cristales ahumados, los discos compactos o cualquier otro método casero no ofrecen una protección segura frente a la radiación solar", ha insistido la OCU.

Estas gafas homologadas se pueden adquirir en diversos puntos de venta como farmacias u ópticas, más allá de las distribuidas por diferentes administraciones o empresas.

Desde Astronomía Visión Certificada han alertado de que no todas las gafas que se están comercializando están homologadas, poniendo la duda en las distribuidas en pequeños comercios como bazares o incluso en algunas vendidas en grandes portales de venta como Amazon.

Estas gafas homologadas serán imprescindibles para apreciar el primer eclipse total de sol en la península en más de un siglo, que tendrá lugar el miércoles a partir de las 19:31 horas alcanzando la totalidad desde las 20:28 horas dependiendo del punto desde donde se observa. EFE

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