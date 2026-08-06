De la Odisea al Escorial o Iron Maiden, el rastro de los eclipses en la cultura y el arte

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Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 6 ago (EFE).- El asombro ante los eclipses se ha manifestado en los cuadros de Ribera, los frescos de la Biblioteca del Monasterio del Escorial, la música de Iron Maiden o las películas de Stanley Kubrick, que han representado simbólicamente estos fenómenos a los que la Biblia y la Odisea dieron un sentido profético.

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Sin duda, el episodio más repetido en la creación artística es el oscurecimiento del cielo el día de la crucifixión de Jesús, que ha inspirado cuadros como el barroco 'Cristo crucificado' de Ribera, la decoración de la bóveda de la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, del manierista Pellegrino Tibaldi, o la 'Crucifixión con eclipse de sol', del expresionista Egon Schiele.

En realidad, el hecho de que la muerte de Jesús tuviera lugar durante la Pascua, que según la tradición judía coincide con la luna llena, hace astronómicamente imposible un eclipse solar como el que describen los evangelistas, tal y como recuerda el libro del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 'Eclipses: el sol y sus eclipses en la ciencia, la historia y las artes', coordinado por Rafael Bachiller.

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Pero al margen de milagros, el poder evocador de este fenómeno se ha ido transformando en pura fascinación en obras plásticas como los cuadros de Howard Russell Butler, que en los años 20 del siglo pasado representó de un modo tan preciso los eclipses totales, con su corona solar, que fueron fuente de estudio para los científicos.

Más recientemente, la artista escocesa Katie Paterson ha creado una instalación con casi 10.000 imágenes de eclipses, tomadas de 1778 a la actualidad, colocadas en una bola de espejos que refleja sus imágenes en las paredes del Arts Council Collection de Londres.

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La relación de la música con los eclipses pasa por las composiciones rituales en culturas ancestrales para responder a las señales de los dioses en la antigua China o entre mayas y aztecas, pero también se ha asociado musicalmente a ideas de oscuridad, transformación o incluso el amor por encima del racismo.

Así, la composición de jazz 'Eclipse', de Charles Mingus, evoca una relación entre personas de diferentes orígenes raciales en pleno segregacionismo en EEUU; 'Total eclipse', del grupo de rock duro Iron Maiden advierte de una naturaleza que se volverá contra la humanidad que la destruye, y 'Total eclipse of the heart', de la recientemente fallecida Bonnie Tyler, habla de una dolorosa ruptura.

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El clímax de un eclipse y el que se alcanza a través del rock progresivo, muy influenciado además por la Astronomía, ha inspirado también composiciones de Alan Parsons Project y Pink Floyd.

En la música clásica, Händel introduce un aria en el oratorio 'Sansón' para simbolizar la ceguera provocada por Dalila, mientras que en la ópera 'El príncipe Ígor', de Borodin, este fenómeno representa un mal augurio.

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Un carácter de presagio funesto que se ha repetido también en la literatura, empezando por 'La Odisea'. Aunque no aparece en la película de Christopher Nolan, Homero escribió cómo el profeta Teoclímeno advierte a los pretendientes de su futura muerte en medio del oscurecimiento del día. Según estudios recientes, podría referirse a un eclipse total de sol que ocurrió en Grecia el 16 de abril del año 1178 a.C.

También engarza con un hecho real el cómic 'El templo del sol', en el que Tintín se libra de ser sacrificado por los incas al predecir un eclipse.

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Este episodio recuerda la treta con la que Cristóbal Colón logró que los aborígenes de Jamaica le ayudaran con víveres tras amedrentarles con un eclipse de luna, que él sabía que iba a producirse el 29 de febrero de 1504. Augusto Monterroso dio la vuelta a esta historia en 'El eclipse'.

Otro famoso relato está firmado por Isaac Asimov. El autor de ciencia ficción cuenta en 'Anochecer' cómo en el planeta Lagash un eclipse que ocurre cada 2.059 años sume al planeta en una noche total que provoca la locura colectiva.

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En la novela 'Eclipse total', Stephen King describe los horrores de un pueblo de Maine a través de un asesinato en uno de esos extraños días de tinieblas.

Shakespeare fue testigo en su vida de varios eclipses en Inglaterra que inspiraron fragmentos de su obra como la escena del 'El Rey Lear' en la que se culpa a estos fenómenos de los males del reino.

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También el cine y la televisión han usado el gran impacto visual de estos fenómenos. Y si hay una imagen mítica que muestre la alineación de la Tierra, el Sol y la Luna es la apertura de '2001: Una odisea del espacio' (1968), de Stanley Kubrick. 'Así habló Zaratustra' de Richard Strauss suena de fondo en una escena que culmina en la aparición del monolito.

Un eclipse profético en la película de Mel Gibson 'Apocalypto' (2006) detiene un sacrificio humano. Mientras, en 'Lady Halcón' (1985), Michelle Pfeiffer y Rutger Hauer -condenada ella a ser un halcón de día y él un lobo de noche- solo podrán reencontrarse cuando la Luna tape al Sol.

Una fantasía romántica en la que se recrea también la saga de vampiros adolescentes es 'Crepúsculo', que tituló 'Eclipse' una de sus películas en 2011.

Y cómo no, la serie de televisión 'Los Simpsons' recrea en un episodio las maniobras de Homer para ocultar a Marge que la pequeña Maggie ha desaparecido, aprovechando que su mujer se ha quedado temporalmente ciega por mirar directamente un eclipse sin protección, una predicción nada recomendable. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8010268092, 8023643235)