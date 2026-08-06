Continúan las labores de extinción en Lucena (Huelva) sin medios aéreos

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Huelva, 6 ago (EFE).- El Plan Infoca continúa esta mañana sólo con medios terrestres con las labores de extinción en el paraje Santa Catalina de Lucena del Puerto (Huelva) donde en la tarde de ayer se declaró un incendio forestal que continúa activo y que llegó a movilizar nueve aeronaves y más de 75 efectivos.

Según ha informado el Infoca la madrugada ha sido de "intenso trabajo", marcado por el fuerte viento en la zona.

Se encuentran en la zona del incendio, que está afectando una superficie de pinar y matorral, 27 bomberos forestales, dos agentes medioambientales, tres autobombas y un buldócer.

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El incendio se declaró ayer a las 16.00 horas y se llegaron a movilizar durante la tarde hasta nueve medios aéreos y más de 75 efectivos por tierra.

Se trata del quinto incendio forestal en 15 días que se registra en este término municipal, concretamente, en parajes localizados en zonas próximas, según indicaba el pasado martes a los medios de comunicación el alcalde, Álvaro Regidor, quien además apuntaba a la sospecha de la "intencionalidad de los mismos".

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De esta forma, Lucena sufrió tres incendios en seis días la semana pasada: el primero de ellos en la zona de 'Buenavista' el lunes 27; el segundo en el paraje 'Los Vuelos' el martes 28; y el tercero el pasado sábado en el de Santa Catalina.

A estos hay que sumar el registrado en la tarde del pasado martes en el paraje Arroyo Pasadera, que se dio por extinguido ayer por la mañana, y el que aún continúa activo. EFE

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lra/vg/cc