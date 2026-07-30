Yanis Rahmani: "Era el mejor paso que podía dar"

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Sabadell (Barcelona), 30 jul (EFE).- El delantero Yanis Rahmani ha destacado este jueves, en su puesta de largo como nuevo futbolista del Sabadell, que fichar por el club catalán supone "el mejor paso" que podía dar ahora mismo en su carrera y que afronta esta nueva etapa como "una oportunidad".

"Después de muchos años en clubes grandes de Segunda División tuve que bajar otra vez a Primera Federación por cosas futbolísticas y personales. Aproveché la oportunidad y este es el siguiente paso que tenía que dar. Hay que subir las escaleras poco a poco", ha señalado.

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Rahmani llega a la Nova Creu Alta con el aval de casi 200 partidos en LaLiga Hypermotion y ha explicado que quiere aportar su experiencia en la categoría y sus "condiciones y cualidades ofensivas", como atacar los espacios, desequilibrar, llegar al área rival o dar pausa y tranquilidad al equipo en ataque.

También ha confesado que tuvo dos largas conversaciones con Ferran Costa, el entrenador, y el director deportivo, Lucas Viale, y que se decidió por el proyecto de la entidad vallesana por "la ambición, el hambre y las ganas de asentarse en la categoría" del Sabadell, un club que está "creciendo". EFE

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