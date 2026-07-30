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Vox pide enviar al Ejército a Ceuta y que Marlaska, Robles y la directora de Seguridad Nacional acudan al Congreso

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Vox ha pedido el cierre de la frontera con Marruecos y el envío del Ejército a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma, y también exige que acudan al Congreso a dar explicaciones los titulares de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente, y la directora de Seguridad Nacional, Loreto Gutiérrez Hurtado.

El partido de Santiago Abascal, que ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lo que considera "una invasión", quiere que los tres altos cargos comparezcan de manera urgente en el Congreso, pero la Cámara está en periodo inhábil por el paréntesis estival, y estas comparecencias sólo podrán producirse antes de septiembre si lo solicita el propio Gobierno o la Diputación Permanente.

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Vox reclama la presencia de todos ellos para que den cuenta del incremento exponencial de las llegadas de inmigrantes ilegales a la ciudad autónoma de Ceuta durante el mes de julio y el "asalto masivo a las fronteras" que, denuncia, se ha producido este jueves.

Lo que intentan es que desde el Gobierno se detalle qué medidas se han adoptado para hacer frente a una crisis migratoria que, desde su punto de vista, "amenaza la seguridad nacional". Por eso han registrado también una batería de preguntas escritas dirigidas al Ejecutivo.

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"EFECTO LLAMADA" DEL SUPREMO

En concreto, Vox quiere saber cómo piensa atajar el Ejecutivo un "evidente efecto llamada" que, en su opinión, ha fomentado la reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece que la ley no avala la llamadas 'devoluciones en caliente' de las personas que llegan a nado a España, una fórmula exprés que sí permite el rechazo en frontera de las personas que acceden al país habiendo superado alguna barrera física.

Así, desde la formación preguntan al Ejecutivo qué medidas va a tomar ante la situación generada en Ceuta, qué refuerzos de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se han desplegado allí y qué traslados de efectivos desde o hacia Ceuta se han producido.

También se interesan por el número de inmigrantes que han sido trasladados desde Ceuta a distintos puntos de la península desde el 1 de julio y los lugares a los que se les ha enviado, y por cuántos han sido de procedimientos de devolución o expulsión.

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EuropaPress

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