VIvas pide al Estado un "mando único" ante la "absoluta emergencia" migratoria en Ceuta

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Ceuta, 30 jul (EFE).- El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha advertido este jueves de que la crisis migratoria que se está produciendo en los últimos días en la ciudad es ya una situación de "absoluta emergencia humanitaria y social", por lo que ha vuelto a reclamar el apoyo del Estado.

"Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda de una actuación consecuente a través de un mando único que garantice que la respuesta sea enérgica, decidida e inmediata", ha declarado el presidente ceutí a varias emisoras de radio.

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Vivas ha recalcado que han llegado a la ciudad entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días. "Para que en el resto de España se puedan hacer una idea, es el equivalente al 2% de toda la población de Ceuta. Es como si hubieran entrado por vía marítima y de manera irregular un millón de personas a España en los últimos 10 días",ha explicado en la Cadena SER.

El presidente ceutí ha señalado que "la sobreocupación del área de menores es de un 2.400% y el número de migrantes que hay fuera del centro de estancia temporal para adultos es superior al número de migrantes que hay dentro".

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"En el intento de llegar a Ceuta han aparecido en el mar 60 cadáveres en el último mes. Por otra parte, esta crisis está teniendo un impacto en la población que, de manera justificada, tiene sensación de vulnerabilidad y de inseguridad", ha indicado.

Por todo ello, Juan Jesús Vivas ha solicitado "el apoyo financiero del Estado, intensificar la colaboración con Marruecos y reforzar a los cuerpos de seguridad en efectivos y en medios". EFE

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