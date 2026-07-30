La economía crece el 0,7% en el segundo trimestre, una décima más, por consumo e inversión

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Madrid, 30 jul (EFE).- La economía española ha crecido un 0,7 % en el segundo trimestre de 2026, una décima más respecto a los tres primeros meses del año, debido principalmente al tirón del consumo de los hogares y de la inversión.

De acuerdo con los datos de contabilidad nacional publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento se ha sustentado en la demanda interna, que ha aportado 0,6 puntos, y en menor medida en la demanda externa (exportaciones e importaciones), que contribuyó con 0,1 puntos.

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El consumo de las familias aumentó un 0,7 % en el segundo trimestre del año; la inversión, un 0,4 %, y el consumo público, un 0,3 %, mientras que las exportaciones se incrementaron un 0,8 % y las importaciones, un 0,6 %. EFE