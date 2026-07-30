La Bolsa española sube un 1,78 % por Wall Street y los resultados empresariales

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Madrid, 30 jul (EFE).- La Bolsa española ha subido un 1,78 % este jueves y ha recuperado los 19.700 puntos impulsada por el buen tono de Wall Street y la contención en el precio del crudo, en una jornada marcada por los resultados empresariales y los datos macroeconómicos.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 345 puntos, ese 1,78 % y ha terminado de negociar en los 19.757,7 puntos, en su mejor sesión en mes y medio. En lo que va de año se revaloriza el 14,15 %.

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El selectivo español abría la sesión con caídas pero pronto se cambiaba hacia el lado de unas ganancias que ha mantenido hasta el cierre, impulsadas por los avances en los mercados neoyorquinos y los buenos resultados de las compañías nacionales que se han visto reflejados en su comportamiento en Bolsa.

Sacyr ha liderado las subidas del IBEX (5,47 %), después de ganar el 157 % más en el primer semestre; por detrás, BBVA ha repuntado el 5 %, tras arrojar un beneficio un 11 % superior; Solaria, el 3,81 %; y Acciona, el 3,79 %. Telefónica ha bajado el 1,72 % como el valor más castigado; Amadeus, el 1,52 %; y Enagás, el 1,34 %. EFE

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(foto) (vídeo)