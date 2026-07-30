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El campo valora las ayudas a fertilizantes, pero teme que no lleguen a todos

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Madrid, 30 jul (EFE).- Las organizaciones agrarias españolas han valorado la confirmación del Gobierno, este jueves, de que casi 250.000 agricultores han aceptado de forma expresa la ayuda que ofrecía para la compra de fertilizantes, aunque a alguna de ellas le preocupa que algunos interesados hayan quedado fuera del reparto.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunciaba esta mañana que, aún con datos provisionales, 249.376 agricultores han aceptado de forma expresa las ayudas para la compra de fertilizantes, cuyo plazo terminó el pasado lunes, 27 de julio, lo que supondrá el reparto entre ellos de un total de 494 millones de euros.

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El presupuesto inicial para apoyar a los productores que han sufrido un alza del coste de los fertilizantes tras el inicio del conflicto en Oriente Medio ascendía en principio a 607 millones de euros para una lista de posibles beneficiarios de 424.593 agricultores.

El director gerente de Asaja a nivel nacional, Agustín Miranda, en declaraciones a Efeagro, ha mostrado la "preocupación" de su organización porque considera que "existe un número importante de profesionales que sí tenían derecho (a la ayuda) y que no han podido completar el procedimiento por circunstancias ajenas a su voluntad".

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Durante el periodo en el que los interesados en las ayudas tenían que aceptar a través de la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) -entre el 7 y el 27 de julio-, Asaja ya pidió una ampliación del plazo por "fallos técnicos" que impedían su validación.

"A los fallos técnicos y a las deficiencias en la comunicación, se suma la dificultad que este sistema exclusivamente electrónico ha supuesto para una parte del sector, especialmente para agricultores de mayor edad o menos familiarizados con este tipo de trámites digitales", ha explicado Miranda.

Ha añadido que Asaja pedirá al Ministerio que "analice en profundidad las causas de la diferencia" entre el número de beneficiarios previstos y el que finalmente ha aceptado de forma expresa la ayuda para "garantizar que ningún agricultor con derecho" a ella "quede excluido".

El secretario general de COAG, Andrés Góngora, ha afirmado que, pese a que la cifra de beneficiarios inicial rondaba el medio millón y finalmente se ha situado en unos 250.000, esta cifra es "bastante aceptable" ya que "sabíamos que había gente que no la iba a solicitar".

A la vez, Góngora ha reclamado el Ministerio de Agricultura publique, tras este primer listado de beneficiarios "que cobran ayudas de la Política Agraria Común (PAC)", publique otro segundo listado con los que no perciben esos fondos europeos pero sí utilizan fertilizantes en sus explotaciones de frutas, hortalizas, olivar o viñedo.

Desde la Ejecutiva nacional de Unión de Uniones (UdU), Valentín Fraile ha calificado de "muy positiva" la ayuda extraordinaria

Está claro que, con la situación que atraviesa el campo español, con precios muy bajos como en los cereales, y los altos costes de producción, "o tenemos ayudas o, si no, dejaríamos de sembrar y empezaría una decadencia grave" para el sector, ha alertado. EFE

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