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El calor se dispara hasta los 42 grados y eleva el riesgo de incendios en casi toda España

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Madrid, 30 jul (EFE).- El calor se intensificará este jueves en el este y el sur de la península, con máximas de hasta 42 grados y valores superiores a 40 en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, unas temperaturas muy altas que elevarán el riesgo de incendios a niveles "muy altos o extremos" en gran parte del país.

Las temperaturas más altas se registrarán hoy en Zaragoza, con una máxima prevista de 42 grados, seguida de Ciudad Real, Córdoba, Granada y Teruel, donde los termómetros alcanzarán los 41 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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También llegarán a 40 grados Jaén, Lleida, Pamplona y Toledo, mientras que Albacete, Huesca y Sevilla alcanzarán los 39 grados. En Madrid, Cáceres, Cuenca, Girona, Logroño, Murcia y Badajoz se esperan máximas de entre 37-38 grados.

Este segundo día de la cuarta ola de calor del verano se mantendrá durante la noche, con mínimas que no bajarán de 25 grados en Jaén y Melilla, y de 24 grados en Alicante, Barcelona y Madrid. Almería, Castellón, Ceuta, Huesca, Málaga, Tarragona, Valencia, Zaragoza y las dos capitales canarias tendrán mínimas de 23 grados.

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Canarias también se verá afectada por la ola, con temperaturas que superarán los 34-36 grados en amplias zonas durante toda la semana y noches muy cálidas. En las medianías de Gran Canaria, las mínimas podrían mantenerse por encima de los 28 grados.

A las altas temperaturas y las bajas humedades se sumará el viento, que será flojo durante la noche y la mañana, pero arreciará a partir del mediodía en el interior peninsular y soplará del sur y del suroeste con rachas que podrían superar los 30 o 35 kilómetros por hora, e incluso ser localmente más intensas, lo que dificultará las tareas de extinción de los incendios forestales.

 Además del calor, se espera polvo en suspensión, que provocará calima en el este y el sur peninsular, Baleares y Canarias, especialmente en las islas orientales, lo que empeorará la calidad del aire y añadirá la presencia de humo en las zonas próximas a los incendios forestales.

Durante el viernes y el fin de semana, lo más probable es que las temperaturas desciendan de nuevo en el Cantábrico y permanezcan sin cambios en el resto del país, donde continuará el calor intenso; Además podrían generarse chubascos y tormentas localmente fuertes en el sistema Ibérico, los Pirineos y zonas aledañas. 

Por capitales de provincia, este día, último de julio, el calor continuará con Córdoba como la capital más calurosa, donde se alcanzarán los 42 grados. Granada, Teruel y Zaragoza llegarán a los 41 grados, mientras que Ciudad Real, Jaén y Toledo registrarán máximas de 40.

Los termómetros marcarán 39 grados en Albacete, Badajoz, Murcia y Sevilla; 38 en Cuenca, Guadalajara y Lleida, y 37 en Cáceres, Girona, Huesca y Madrid.

Las temperaturas nocturnas también serán elevadas: Jaén tendrá la mínima más alta, con 26 grados, seguida de Melilla, con 25, mientras que Alicante, Ciudad Real, Madrid y Tarragona no bajarán de 24 grados.

Durante el fin de semana, primero del mes de agosto, persistirá el calor intenso, con máximas que superarán los 37-39 grados en buena parte del interior peninsular y Baleares y los termómetros alcanzarán entre 39-41 grados en el interior de la mitad sur y entre 38-40 grados en el valle del Ebro y las depresiones del nordeste.

En Canarias se producirán nuevos ascensos y se llegará a los 37-38 grados en Gran Canaria y en puntos del interior de Fuerteventura y se podrían registrar máximas de entre 39-40 grados en las medianías de la vertiente sur de Gran Canaria.

A partir del lunes, aunque todavía existe una elevada incertidumbre, se espera la llegada desde el Atlántico de una vaguada acompañada de una masa de aire más fresca por lo que el calor comenzaría a remitir, poniendo fin a la ola de calor. EFE

(foto) (vídeo)

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