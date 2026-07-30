Desmontado el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero finalizada la emergencia nacional

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Navalcarnero (Madrid), 30 jul (EFE).- Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de la Guardia Civil, así como autoridades locales, han comenzado este jueves a desmontar el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero al haber finalizado la emergencia nacional por los incendios de Ávila y Madrid.

El puesto en la explanada que los últimos días ha sido el centro de operaciones en la lucha contra el fuego que ha arrasado más de 70.000 hectáreas está ya prácticamente desmontado, apenas unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara desde Ávila rebajar al nivel 2 de emergencia los incendios, lo que ha supuesto el fin de la emergencia de interés nacional.

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Camiones de la Guardia Civil y de la UME desfilan para retirar todo el material y la maquinaria que ha sido necesaria en las últimas horas, con la intención de dejarlo completamente recogido este mismo jueves.

Algunos de los efectivos de la UME, según ha podido constatar EFE, desconocen aún si podrán volver a casa a descansar algo o, por el contrario, tendrán que desplazarse a Fermoselle (Zamora), que ha quemado en 24 horas cerca de 11.000 hectáreas y ha alcanzado un perímetro de 75 kilómetros.

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El Gobierno había declarado la emergencia nacional en la noche del jueves al viernes de la semana pasada ante la gravedad de los incendios declarados en Ávila y en la Comunidad de Madrid, situación a la que se sumó Toledo el sábado.

Pese a que ya ha finalizado la emergencia nacional, la UME y el Sistema Nacional de Protección Civil seguirán presentes sobre el terreno tanto en Ávila como en Madrid, aunque ahora el mando de las operaciones de estos incendios pasará a los responsables autonómicos. EFE

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