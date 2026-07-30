Cae una mafia que prostituía a víctimas de trata en el polígono Marconi de Madrid

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Madrid, 30 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 13 personas y desarticulado una mafia dedicada a la trata de seres humanos para la explotación sexual en el entorno del polígono Marconi en el distrito de Villaverde (Madrid), donde además obligaban a las víctimas a vender droga que habían traído a España en el interior de su cuerpo.

La investigación comenzó en junio de 2025 tras las declaraciones de varias víctimas de trata, lo que permitió descubrir que la organización captaba a mujeres de origen sudamericano mediante falsas promesas para posteriormente explotarlas sexualmente en el polígono Marconi, ha informado este jueves la Policía Nacional.

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Esta organización mantenía a las mujeres bajo un férreo control y les hacía contraer una deuda de hasta 16.000 euros que nunca conseguían devolver, ya que les cobraban un porcentaje de los servicios sexuales que proporcionaban y un alquiler del espacio que ocupaban en plena calle del polígono industrial.

Tras permanecer un determinado tiempo bajo la supervisión de esta mafia, aquellas víctimas que se encontraban en situación administrativa regular eran trasladadas a otros lugares de Europa como Francia para seguir siendo explotadas sexualmente.

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Además, los agentes pudieron comprobar que la organización utilizaba a sus víctimas para transportar desde sus países de origen sustancias estupefacientes ocultas en el interior de su cuerpo hasta España como parte del pago de la deuda.

Una vez en España, algunas de ellas eran utilizadas para la distribución y venta de drogas durante sus servicios, cuyos beneficios eran íntegramente recibidos por la mafia.

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La Policía Nacional efectuó dos registros en la Comunidad de Madrid en los que se intervinieron 1.000 euros en efectivo, un kilogramo de cocaína, 45 papelinas preparadas para su venta y una caja con 80 comprimidos de un medicamento para la disfunción eréctil.

Asimismo, los agentes hallaron abundante documentación con anotaciones sobre servicios, cobros y deudas que evidenciaban la explotación sexual a la que eran sometidas las víctimas, así como diverso material relacionado con la producción y distribución de sustancias estupefacientes.

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La investigación se saldó con la desarticulación del entramado criminal y la detención de sus 13 integrantes, en una operación en la que fue muy importante la colaboración con las autoridades francesas y peruanas.

Según los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en 2025 la Policía Nacional liberó a un total de 713 víctimas y efectuó 593 detenciones.

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El teléfono de la Policía contra la trata es el 900105090, y también está operativo el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia de este tipo de delitos. EFE