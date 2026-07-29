Unos 300 evacuados del incendio de Zamora llegan al municipio de Bermillo de Sayago

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Bermillo de Sayago (Zamora), 29 jul (EFE).- Unas trescientas personas que han sido evacuadas de siete pueblos y un campin del entorno del parque natural de Arribes del Duero por el incendio de Fermoselle (Zamora) han llegado ya al pabellón polideportivo de Bermillo de Sayago, donde son atendidas por voluntarios y personal de Cruz Roja y de Protección Civil.

Algunos evacuados han sido trasladados a la zona en autobuses fletados por el dispositivo de evacuación y otros han llegado por sus propios medios, en vehículos particulares, hasta el lugar, mientras que otras personas han optado por irse por su cuenta a casas de familiares y otras residencias que tienen fuera de la zona afectada por un incendio que se ha recrudecido en pocas horas por las altas temperaturas, la baja humedad, la sequedad del terreno y el viento.

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Los evacuados proceden de Pinilla de Fermoselle, Fornillos de Fermoselle, Palazuelo de Sayago, Mámoles, Zafara, Formariz, Cibanal y el campin Los Arribes ubicado a las afueras de esa última localidad.

El administrador de ese campin, Javier Álvarez, ha señalado a EFE que la evacuación de Cibanal y de su campin se ha hecho por prevención, ya que en el término municipal no se ha quemado nada y el fuego avanza hacia otra zona con el viento actual.

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En el momento de la evacuación el campin contaba con medio centenar de campistas, aunque algunos no se encontraban en ese momento en el lugar y ya no han regresado mientras que otros han optado por adelantar su salida y algunos se han desplazado con el resto de evacuados a Bermillo de Sayago.

Javier Álvarez se ha quedado en el pueblo y junto a otros vecinos se ha desplazado a más de tres kilómetros del casco urbano, donde realizan un cortafuegos con tractores, pese a que, según ha insistido, la localidad no corre peligro y además sería difícil que ardiera porque es "una zona limpia que se cultiva", ha declarado.

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Los evacuados han recibido un mensaje Es-alert a sus teléfonos móviles pasadas las tres de la tarde en el que se informaba de la necesidad de que abandonaran la zona y se dirigieran a Bermillo de Sayago.

En el pabellón deportivo, los voluntarios y profesionales que atienden a los evacuados les han ofrecido agua y alimento, además de habilitar camas ante la previsión de que tengan que pasar la noche allí. EFE

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(foto) (vídeo)