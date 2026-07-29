Una concentración en Barcelona condena el ataque al Pride de Berlín y pide más protección

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Barcelona, 29 jul (EFE).- Decenas de personas se han concentrado este miércoles en Barcelona para condenar el atentado al Pride de Berlín y para reclamar a las instituciones europeas una mayor protección de los derechos LGTBI+.

La movilización, convocada por la Plataforma de Entidades LGTBI de Cataluña y el Pride Barcelona, ha querido expresar su apoyo a la víctima mortal y las personas heridas en el atentado terrorista del pasado 25 de julio durante la celebración del Pride de Berlín.

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En la concentración, que ha reunido a decenas de personas en la plaza Universitat, también ha participado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien ha dirigido unas palabras de condolencia y solidaridad a las víctimas del atentado y al conjunto de la comunidad LGTBI+.

Durante el acto, las entidades convocantes han condenado el ataque y han alertado sobre el aumento de los discursos de odio y los retrocesos en materia de derechos LGTBI+ que se están produciendo en diversos países europeos.

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La concentración se enmarca también en la campaña impulsada por ILGA Europe, que reclama a la Comisión Europea el blindaje de los derechos LGTBI+ y la protección de los Pride como espacios de defensa de los derechos humanos y de las libertades democráticas.

El coordinador técnico del Observatorio contra la LGTBIfobia de Cataluña, Cristian Carrer, ha recordado que "el Orgullo nació como una respuesta a la represión y sigue siendo un espacio imprescindible de defensa de los derechos humanos".

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En este sentido, ha afirmado que "cuando se ataca a las personas LGTBI+ se ataca a la democracia, la convivencia y el derecho de todas las personas a vivir en libertad y sin miedo".

Carrer también ha advertido de que "los discursos que cuestionan los derechos de las personas LGTBI+ no son inocentes, porque contribuyen a crear un clima que normaliza el odio y la discriminación".

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Por este motivo, ha reclamado "más democracia, más educación, más inclusión y más derechos para todas las personas".

El Observatorio contra la LGTBIfobia de Cataluña ha alertado asimismo de que, desde el 1 de enero de 2026, ya se han registrado más de 200 incidencias por LGTBIfobia en esta comunidad. EFE

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