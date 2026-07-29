Sube un 80 % la entrada de menores en Melilla tras la sentencia que impide devoluciones

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Melilla, 29 jul (EFE).- Melilla ha registrado un incremento del 80 % de entradas irregulares de menores extranjeros no acompañados en el último mes, coincidiendo con la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe practicar rechazos en frontera a los migrantes que traten de acceder a Ceuta y Melilla a nado.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha informado en la red social X de que este aumento del 80 % en los menores acogidos en los centros de protección de la ciudad autónoma se ha producido desde junio hasta este miércoles, 29 de julio.

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Eso ha provocado que la ocupación en los centros de acogida exceda en más del doble el límite máximo establecido por el Gobierno de España con la declaración de contingencia migratoria, según Imbroda.

“El número máximo que nos asignó el Gobierno nacional es de 84 y, a día de hoy, 184. ¡Está más que duplicado y la tendencia es ir a muchos más!”, ha dicho el presidente melillense en su publicación, incidiendo en el “efecto llamada” que ya denunció hace unos días en una comparecencia.

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“Se han animado con la sentencia que ha habido, se puede pasar nadando sin problema, no se pueden rechazar con la ley que tenemos y el Gobierno que tenemos”, dijo Imbroda hace menos de una semana, cuando la cifra de acogidos en los centros de protección de menores de Melilla era de 160, por lo que el incremento ha sido de 24 en pocos días.

La situación que se está viviendo en Ceuta y Melilla tras la sentencia del Supremo que impide realizar rechazos en frontera en el mar ha llevado al PP a presentar una proposición de ley para reformar la Ley de Extranjería, sobre la que los populares en Melilla han instado al PSOE a que la apoyen porque se sustenta en los mismos argumentos de la Abogacía del Estado reflejados en el fallo del alto tribunal. EFE

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