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Rescatados 15 inmigrantes en una patera a 24 millas de Ibiza

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Ibiza, 29 jul (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a 15 personas que navegaban en una patera a 24 millas al noroeste de la isla de Ibiza, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La intervención se ha llevado a cabo alrededor de las 13 horas y los inmigrantes son de origen magrebí y asiático, ha indicado la misma fuente.

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Este rescate se suma en esta jornada a la realizada a las 00.17 horas en Cala Petita de Cala d'Or, en el municipio mallorquín de Santanyí, donde fueron arrestadas 27 personas de origen subsahariano.

En el operativo intervinieron agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia.

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado 202 llegadas de pateras con 3.797 inmigrantes en situación irregular.

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En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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