Las llamas del incendio de Zamora llegan a las puertas de 3 pueblos y siguen los desalojos

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Zamora, 29 jul (EFE).- El incendio que se ha declarado hoy en Fermoselle (Zamora), en el parque natural Arribes del Duero, ha llegado a las inmediaciones de los cascos urbanos de tres poblaciones, donde actúan los medios de extinción, mientras al confinamiento de Fermoselle y los desalojos de siete localidades se ha sumado el de la residencia de mayores de Muga de Sayago.

Los medios de extinción combaten este miércoles las llamas actualmente en el entorno de los cascos urbanos de Fermoselle, Fornillos de Fermoselle y Formariz, según ha informado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, quien ha advertido de que se valora la posibilidad de evacuar la localidad de Muga de Sayago.

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Por su parte, la Guardia Civil ha precisado que la residencia de mayores de esa localidad ya ha comenzado a trasladar a los mayores del centro, mientras que otros vecinos de Muga también han comenzado a irse por indicación de las Fuerzas de Seguridad, según han precisado.

Entre los medios de extinción que trabajan en la zona, se han incorporado medio centenar de efectivos y una veintena de medios de la UME, que se suman a los medios de extinción del operativo autonómico, estatal y provincial.

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A la población de Muga de Sayago, que tiene 318 vecinos censados, se suma las evacuaciones anteriores de Cibanal (69 habitantes), Formariz (70 habitantes), Fornillos de Fermoselle (46), Palazuelo de Sayago (74), Pinilla de Fermoselle (37), Mámoles (32) y Zafara (44), además del camping de Cibanal que tenía en esos momentos medio centenar de campistas, por lo que son unas 750 personas, mas los veraneantes los que han tenido que desplazarse a causa del fuego.

El incendio se ha iniciado sobre la una de la tarde al sur del municipio de Fermoselle, limítrofe con Portugal, por causas aún no determinadas, y se ha extendido con rapidez por las altas temperaturas, la baja humedad, el viento y la sequedad del terreno. EFE

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(vídeo) (foto)