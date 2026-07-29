Jijona reúne a los mejores trompetistas del mundo en el VIII Festival Internacional

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Jijona (Alicante), 29 jul (EFE).- La ciudad alicantina de Jijona volverá a reunir a algunos de los mejores trompetistas del mundo en el VIII Festival Internacional de Trompeta (FIT), que se celebra del 1 al 6 de agosto con participantes de España, Europa, Asia e Iberoamérica.

Como invitado en esta edición destaca el estadounidense Jason Bergman, profesor de la Universidad de Indiana y una de las figuras más reconocidas de la pedagogía de la trompeta en todo el mundo. Junto a él estarán destacados intérpretes y docentes como José María Ortí Soriano, Manuel Blanco, José Antonio García Sevilla, José Manuel Escobar Belmonte, Edgar Zaragoza Vigara y la pianista repertorista Carla Gómez Pertusa.

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El certamen acogerá en el municipio a estudiantes, profesionales y docentes de numerosos países después de consolidarse como uno de los grandes referentes de esta disciplina, según la concejala de Cultura, Ainhoa López Narbón, quien ha destacado el "importante retorno cultural, turístico y económico" de esta iniciativa que también proyecta el nombre de Xixona a nivel nacional e internacional.

El director del festival, Edgar Zaragoza, ha señalado que el festival "volverá a reunir a algunos de los mejores profesores y trompetistas del panorama internacional, ofreciendo una experiencia formativa y artística de primer nivel para participantes llegados de numerosos países".

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Además de la formación especializada, el festival de Jijona acogerá la VI edición del concurso internacional de trompeta José María Ortí Soriano y una nueva edición del concurso cátedra de Trompeta Fundación Ciudad de Requena, dirigido a intérpretes nacidos o empadronados en la Comunitat Valenciana que hayan finalizado sus estudios superiores de música con un premio consistente en una beca valorada en 8.000 euros para un máster en Interpretación e Investigación de Esmar Madrid con José María Ortí Soriano y Manuel Blanco.EFE