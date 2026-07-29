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Fallece un bañista de 68 años en una playa de Xàbia (Alicante)

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Xàbia (Alicante), 29 jul (EFE).- Un bañista de 68 años ha fallecido este miércoles en la playa de la Grava de Xàbia (Alicante) tras ser sacado del agua al encontrarse indispuesto y entrar más tarde en parada cardiorrespiratoria, según han informado a EFE fuentes municipales.

Otras fuentes próximas al caso han señalado a EFE que el hombre se habría desplomado al salir del agua.

El aviso de este percance se ha recibido a las 15:10 horas y han sido los socorristas de la playa los que han rescatado del agua al bañista, al parecer inconsciente.

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Al comprobar que presentaba un estado de gran debilidad, los socorristas y el médico del centro de salud le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar y han solicitado una ambulancia.

De inmediato se ha iniciado el protocolo de soporte vital básico con desfibrilador y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.

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A la llegada del equipo médico del Samu se han continuado las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero no ha habido respuesta y se ha confirmado el fallecimiento, han señalado a EFE fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).

Estas fuentes han indicado que será la autopsia la que determine las causas de la muerte. EFE

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