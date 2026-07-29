El delantero marroquí Zabiri, campeón del mundo sub-20, llega cedido al Racing

Guardar

Santander, 29 jul (EFE).- El Racing hizo oficial este miércoles la incorporación como cedido por una temporada del delantero marroquí Yassir Zabiri, campeón del mundo sub-20 el año pasado y que obtuvo el balón de plata como segundo mejor jugador de ese torneo.

El jugador marroquí, de 21 años, llega procedente del Stade de Rennes francés, club al que se incorporó en el pasado mercado invernal y con el que llegó a jugar seis partidos de Liga.

PUBLICIDAD

Zabiri se formó en la Academia de Fútbol Mohammed VI antes de iniciar su carrera profesional en la Unión de Touarga de su país, para fichar posteriormente por el Famalicao, de la máxima categoría de Portugal.

El delantero, que debutó con la selección absoluta marroquí ante Burundi el 26 de mayo de este año, fue campeón del mundo sub-20, en un torneo que se disputó en Chile y en el que marcó dos tantos en la final a Argentina e hizo cinco en total. EFE

PUBLICIDAD