Detenido un joven investigado por tirotear y matar a su padre en Aguiño (A Coruña)

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Santiago de Compostela, 29 jul (EFE).- Un joven ha sido detenido este miércoles como principal sospechoso de la muerte violenta de su padre, que ha fallecido en Aguiño (A Coruña) tras recibir varios disparos de arma de fuego.

La víctima, han indicado a EFE fuentes de la investigación, fue conducida al hospital en estado crítico, pero no sobrevivió a las heridas causadas por los impactos de bala.

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El presunto autor, que confesó a uno de sus vecinos lo ocurrido y le pidió que llamase al 112, fue arrestado y la Policía Nacional ha abierto ahora una investigación para el total esclarecimiento del presunto parricidio.

Los hechos, ocurridos en el domicilio familiar de la Rúa da Vionta de este municipio coruñés, se han registrado en torno a las dos de la tarde. EFE

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