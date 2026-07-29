Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Detenido un joven investigado por tirotear y matar a su padre en Aguiño (A Coruña)

Guardar

Santiago de Compostela, 29 jul (EFE).- Un joven ha sido detenido este miércoles como principal sospechoso de la muerte violenta de su padre, que ha fallecido en Aguiño (A Coruña) tras recibir varios disparos de arma de fuego.

La víctima, han indicado a EFE fuentes de la investigación, fue conducida al hospital en estado crítico, pero no sobrevivió a las heridas causadas por los impactos de bala.

PUBLICIDAD

El presunto autor, que confesó a uno de sus vecinos lo ocurrido y le pidió que llamase al 112, fue arrestado y la Policía Nacional ha abierto ahora una investigación para el total esclarecimiento del presunto parricidio.

Los hechos, ocurridos en el domicilio familiar de la Rúa da Vionta de este municipio coruñés, se han registrado en torno a las dos de la tarde. EFE

PUBLICIDAD

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los pisos de alquiler de temporada se encarecen hasta un 23,7% en España y Barcelona se convierte en la ciudad más cara con una renta media de 1.750 euros al mes

Junio cerró con el precio medio del arrendamiento residencial en 15,3 euros el metro cuadrado, un récord histórico a nivel nacional

Los pisos de alquiler de temporada se encarecen hasta un 23,7% en España y Barcelona se convierte en la ciudad más cara con una renta media de 1.750 euros al mes

El mayor secreto de Marivent: el palacio de verano de los reyes que nació como un museo y acabó en los tribunales

La casa estival de los Borbones fue antes el hogar de un famoso pintor que le dio el nombre y dejó toda su obra dentro

El mayor secreto de Marivent: el palacio de verano de los reyes que nació como un museo y acabó en los tribunales

Última hora de los incendios en España, en directo | El incendio de Fermoselle (Zamora) alcanza el nivel 2 y obliga a evacuar siete localidades y confinar el municipio

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo | El incendio de Fermoselle (Zamora) alcanza el nivel 2 y obliga a evacuar siete localidades y confinar el municipio

El juez Calama autoriza a la UDEF a investigar las cuentas de la secretaria de Zapatero tras detectar que compró una vivienda sin hipoteca por más de 132.000 euros

El magistrado atiende la petición de los investigadores después de que estos apreciaran que Gertrudis desempeñaría un papel relevante en la estructura investigada, aunque aclaran que no han detectado ingresos procedentes del entramado a su favor

El juez Calama autoriza a la UDEF a investigar las cuentas de la secretaria de Zapatero tras detectar que compró una vivienda sin hipoteca por más de 132.000 euros

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 30 de julio: el palacio se alarmará con la desaparición de Ángela y María pedirá a Samuel que bautice a Jana

Ciro se enfadará con Julieta por salir a cenar sin preguntarle en el próximo episodio de la ficción diaria de La 1

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 30 de julio: el palacio se alarmará con la desaparición de Ángela y María pedirá a Samuel que bautice a Jana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama autoriza a la UDEF a investigar las cuentas de la secretaria de Zapatero tras detectar que compró una vivienda sin hipoteca por más de 132.000 euros

El juez Calama autoriza a la UDEF a investigar las cuentas de la secretaria de Zapatero tras detectar que compró una vivienda sin hipoteca por más de 132.000 euros

El juez Calama ordena investigar las cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas, su secretaria, Julio Martínez y sociedades vinculadas al entramado investigado

Quién es Jaime Campaner, el penalista experto en juicios con jurado elegido por Begoña Gómez: defendió a Rafa Mir, a un hijo de Jordi Pujol y al abogado de Sadam Hussein

Ayuso defiende la compra con dinero público de un ático en Chamberí para reuniones: “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”

Helicópteros españoles vigilan a Rusia por primera vez: el Ejército del Aire incorpora a los NH-90 a la Policía Aérea de la OTAN en Rumanía

ECONOMÍA

Los pisos de alquiler de temporada se encarecen hasta un 23,7% en España y Barcelona se convierte en la ciudad más cara con una renta media de 1.750 euros al mes

Los pisos de alquiler de temporada se encarecen hasta un 23,7% en España y Barcelona se convierte en la ciudad más cara con una renta media de 1.750 euros al mes

El Gobierno licita por 115 millones las obras de Nuevo Barrio Campamento con 10.700 viviendas públicas asequibles en Madrid

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la hora a la que no se puede hacer ruido por la mañana

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

DEPORTES

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca