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Confirman tres nuevos casos en humanos de virus del Nilo en Sevilla

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Sevilla, 29 jul (EFE).- La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo occidental (FNO) en humanos en la comunidad autónoma, los tres en la provincia de Sevilla, con lo que ya son nueve los diagnosticados esta temporada.

Según una nota de la Junta, se trata de dos casos leves en hombres de 40 y 48 años, residentes en Villamanrique de la Condesa y Palomares del Río respectivamente, y de un tercer caso, un varón de 71 años residente en la barriada de Tablada (Sevilla), que permanece ingresado y presentó los primeros síntomas el 25 de julio.

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Todos los casos han sido confirmados por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Los casos leves se han identificado gracias a la vigilancia del Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la FNO de Andalucía para vecinos y visitantes con síntomas de los municipios de las comarcas de especial seguimiento o que se encuentren en situación de área en alerta, como ocurre con Villamanrique de la Condesa y Palomares del Río.

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El tercer caso presenta un cuadro clínico con afectación neurológica, una manifestación que se observa en menos del 1 % de los casos de fiebre del Nilo Occidental.

En consecuencia, la Consejería ha decidido prorrogar hasta el 20 y el 21 de agosto respectivamente el periodo de declaración como área en alerta de Villamanrique de la Condesa y Palomares del Río. Asimismo, se ha declarado área en alerta el municipio Sevilla, donde la investigación epidemiológica sitúa la probable exposición del caso en la barriada de Tablada.

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al virus. EFE

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