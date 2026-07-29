Confederación del Tajo saca a información pública la cartogrtafía de 55 tramos inundables

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Toledo, 29 jul (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha sacado a información pública la nueva cartografía de zonas inundables que ha elaborado para 55 tramos de cauces públicos, repartidos en ocho subcuencas de la demarcación.

Estos 55 tramos en los que se han hecfho estudios hidrológico-hidráulicos están en las subcuencas del Tajuña (Madrid), Henares (Guadalajara), Jarama (Madrid), Guadarrama (Toledo y Madrid), Alberche (Madrid), Tajo Izquierda (Toledo), Alagón y Árrago (Cáceres), ha informado este miércoles en una nota de prensa la Confederación del Tajo.

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes estas nuevas cartografías de zonas inundables, que estarán durante tres meses en exposición pública, ha indicado el organismo de cuenca.

Una vez transcurridos los tres meses, sean contestadas las alegaciones que se reciban, y en su caso revisada la cartografía de zonas inundables, se continuará con la tramitación para su inclusión en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNZI), ha indicado la CHT. EFE

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