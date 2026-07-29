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'Chicharito' dice que el Atlético Dallas le devolvió "las ganas de jugar al fútbol"

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Miami (EE.UU.), 29 jul (EFE).- El ex internacional mexicano oJavier 'Chicharito' Hernández -ex jugador, entre otros, del Real Madrid y del Sevilla, dijo este miércoles que su fichaje por el Atlético Dallas del USL Championship, la segunda categoría del fútbol en Estados Unidos, le devolvió "las ganas de jugar" tras un periodo en el que llegó a plantearse la retirada.

"Me devolvieron las ganas de jugar al fútbol, así de claro. Si me tomé el año sabático fue porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar fútbol", dijo el máximo goleador en la historia de la selección mexicana durante su presentación con la franquicia texana.

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"Prioricé mi salud mental y mi vida al no jugar al fútbol, y que de repente llegue esta oportunidad es una bendición. Tengo ganas de despertarme, ir a entrenar, estar en el vestuario y volver al campo", agregó el mexicano, asimismo 'ex' del Manchester United.

El Atlético Dallas, un club recién fundado que debutará en 2027 en el USL Championship, anunció esta semana a 'Chicharito' como el primer fichaje de su historia, destacando que el equipo y el jugador comparten los mismos valores.

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El delantero mexicano, que vestirá el dorsal '14', se incorporó al conjunto texano después de siete meses sin equipo tras acabar su etapa con el CD Guadalajara el pasado diciembre, y ejercer como comentarista deportivo durante el último Mundial.

"Después de tener 38 años y de no pasar dos buenos años en Chivas, decidí tomarme un año sabático, por decirlo así. Que un club genere todo este movimiento habla más de mi carrera de una manera positiva que negativa", explicó 'Chicharito'.

Por lo que aclaró que su fichaje por el Atlético Dallas, con un contrato de dos años, tiene como objetivo terminar su carrera "siendo feliz" y disfrutando el fútbol.

'Chicharito' regresa a Estados Unidos tras haber jugado cuatro temporadas (2020-2023) en Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS), y destacó que su vuelta se produce en un momento al alza del fútbol en el país, con "grandes academias y universidades formando jugadores" y varias estrellas, como Lionel Messi, en la liga local.

"Tienes a grandes estrellas como Messi o yo mismo, pero también necesitas jugadores de nivel medio que sostengan la pirámide. Eso es algo que, por ejemplo, en México se detuvo al eliminar el ascenso y el descenso. Ahora en México no se desarrollan ni se exportan tantos jugadores como antes porque no tienen la oportunidad de competir por subir de categoría", lamentó.

El USL Championship es un campeonato profesional que se disputa desde 2011, y actualmente está un paso por debajo de la MLS, que cuenta con grandes nombres como Messi, Luis Suárez, Heung-min Son o Thomas Muller.

Para rivalizar con esa liga, el USL Championship se reestructurará casi por completo a partir de 2028, incorporando un sistema de ascensos y descensos inédito en el deporte profesional estadounidense. EFE

(foto)

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