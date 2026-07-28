Espana agencias
GoogleAgregar Infobae en Google

Un error de limpieza cerebral, posible causa común de alzheimer y ELA

Guardar

Barcelona, 28 jul (EFE).- Un funcionamiento deficiente del sistema encargado de limpiar el cerebro podría estar implicado en el desarrollo de diversas patologías neurodegenerativas, como el alzhéimer y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), según una investigación de la Universitat de Barcelona (UB).

El estudio, publicado este mes en la revista Acta Neuropathologica Communications, demuestra que los pacientes con alzhéimer, ELA y degeneración lobular frontotemporal presentan una mayor acumulación de cuerpos amiláceos o ‘wasteosomas’, pequeñas estructuras que actúan como contenedores de residuos en zonas fundamentales del sistema de limpieza cerebral.

PUBLICIDAD

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron muestras cerebrales de 185 donantes, tanto sanos como afectados por estas patologías.

Los resultados muestran que los contenedores de residuos se acumulan de forma reiterada en áreas vinculadas a las vías de drenaje del cerebro y son significativamente más numerosos en los pacientes enfermos.

PUBLICIDAD

Según los investigadores, esto sugiere que el sistema glinfático (la red microscópica que se encarga de limpiar el sistema nervioso central) sufre una insuficiencia crónica, perdiendo su capacidad para eliminar sustancias de desecho de manera prolongada en el tiempo.

El trabajo, codirigido por el profesor Jordi Vilaplana (UB) y la investigadora Laura Molina-Porcel (Hospital Clínic-IDIBAPS), subraya la importancia de investigar nuevas estrategias destinadas a preservar o restaurar el funcionamiento del sistema glinfático.

Si se logra mejorar su función, se podría reducir la acumulación de residuos y ralentizar el avance de las enfermedades.

El próximo paso para el equipo investigador será llevar a cabo estudios experimentales, tanto en modelos animales como humanos, y desarrollar herramientas que permitan detectar estos contenedores de residuos mediante técnicas de imagen no invasivas.

Los investigadores también señalan que "será importante ampliar este tipo de análisis a otras enfermedades neurodegenerativas". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Europa señala a España por malos tratos a detenidos en tres prisiones andaluzas: “Reclusos alegaron haber sido abofeteados, golpeados y pateados por funcionarios”

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura reclama al Gobierno una política de “tolerancia cero” tras detectar un patrón de denuncias por presuntas agresiones físicas de funcionarios a internos en las cárceles de Algeciras, Huelva y Puerto III

Europa señala a España por malos tratos a detenidos en tres prisiones andaluzas: “Reclusos alegaron haber sido abofeteados, golpeados y pateados por funcionarios”

Última hora de los incendios, en directo: el Ministerio del Interior dejará volver a sus casas a los vecinos de ocho municipios en Madrid y cinco en Ávila desde esta tarde

Miles de personas siguen fuera de sus hogares mientras los operativos refuerzan sus esfuerzos para contener los incendios activos

Última hora de los incendios, en directo: el Ministerio del Interior dejará volver a sus casas a los vecinos de ocho municipios en Madrid y cinco en Ávila desde esta tarde

La familia real noruega se va de vacaciones en su yate sin la princesa Mette-Marit: el príncipe Haakon renuncia a la tradición familiar para cuidarla

La heredera sigue guardando reposo tras su trasplante pulmonar, mientras que sus hijos han acudido con los reyes a la travesía

La familia real noruega se va de vacaciones en su yate sin la princesa Mette-Marit: el príncipe Haakon renuncia a la tradición familiar para cuidarla

El título que ha conseguido el hijo de Pilar Rubio y Sergio Ramos a los 12 años: “No sé si estoy más emocionada yo o él, pero después de mucha disciplina, lo ha conseguido”

La presentadora ha compartido en redes sociales el orgullo que siente por el logro y la vocación que tiene en común con el mayor de sus hijos

El título que ha conseguido el hijo de Pilar Rubio y Sergio Ramos a los 12 años: “No sé si estoy más emocionada yo o él, pero después de mucha disciplina, lo ha conseguido”

La guía definitiva para ponerse al día antes de ‘Spider-Man: Brand New Day’: dónde ver las tres películas de la saga protagonizada por Tom Holland

La cuarta aventura del actor británico como Spider-Man se estrena este miércoles 29 de julio en cines españoles, cinco años después de ‘No Way Home’

La guía definitiva para ponerse al día antes de ‘Spider-Man: Brand New Day’: dónde ver las tres películas de la saga protagonizada por Tom Holland
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Europa señala a España por malos tratos a detenidos en tres prisiones andaluzas: “Reclusos alegaron haber sido abofeteados, golpeados y pateados por funcionarios”

Europa señala a España por malos tratos a detenidos en tres prisiones andaluzas: “Reclusos alegaron haber sido abofeteados, golpeados y pateados por funcionarios”

La guía definitiva para ponerse al día antes de ‘Spider-Man: Brand New Day’: dónde ver las tres películas de la saga protagonizada por Tom Holland

El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado por dos posibles faltas disciplinarias leves en su actuación contra Begoña Gómez

Militares españoles imparten una formación sobre explosivos, atención de heridos o patrullaje en Senegal

Pedro Sánchez presume de la buena marcha de la economía tras una “década de recortes” del PP y carga contra el “negacionismo climático”

ECONOMÍA

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

La crisis de la vivienda no da tregua en España: el precio subirá este año un 12%

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

Estas son las profesiones que pueden prejubilarse en 2026

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

DEPORTES

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026

Diomande, Rodri y una difícil decisión: el Real Madrid no tiene hueco para tanto fichaje

El Rayo Vallecano se queda sin estadio: Madrid suspende la concesión tras detectar graves deficiencias

Francia anuncia a Zidane como su nuevo seleccionador: la leyenda vuelve a los banquillos cinco años después

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”