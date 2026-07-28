Sánchez hará balance del curso con el mensaje de que la legislatura aún tiene recorrido

Guardar

Madrid, 28 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará este martes el tradicional balance del curso político que termina asegurando que, pese a las dificultades para lograr acuerdos, la legislatura aún tiene recorrido y quedan cosas por hacer antes de las elecciones en 2027.

Sánchez comparecerá en el Palacio de la Moncloa tras la última reunión del Consejo de Ministros antes del paréntesis veraniego y en la que se aprobarán medidas como la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias los territorios damnificados por incendios forestales en los últimos días.

PUBLICIDAD

Entre ellos, los que se han propagado en las comunidades de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

Esa declaración permitirá recibir ayudas del Estado tras la valoración de los daños.

Además, se aprobará un paquete de iniciativas de protección ampliada para los trabajadores que no puedan acudir a su puesto de trabajo como consecuencia de los incendios.

PUBLICIDAD

El Gobierno tenía previsto también aprobar un real decreto ley sobre vivienda que finalmente ha pospuesto a septiembre tras constatar que carecía de apoyos para ser avalado por el Congreso.

Sánchez, según han señalado a EFE fuentes del Ejecutivo, resaltará de nuevo los buenos datos económicos de España y reiterará el compromiso total contra la corrupción, asunto que ha marcado gran parte del curso político por la serie de casos que han afectado al PSOE y al Ejecutivo.

PUBLICIDAD

En ese contexto, se prevé que el Consejo apruebe el proyecto de ley orgánica de integridad pública, y un anteproyecto para proteger de posibles represalias a los trabajadores que denuncien casos de corrupción en su empresa.

La agenda de la reunión incluye igualmente ayudas por importe de 45 millones de euros para alojamientos universitarios asequibles.

Son medidas que las fuentes citadas han subrayado que evidencian que se sigue dando contenido a la legislatura cuando se está a punto de entrar en su último curso político.

PUBLICIDAD

Un curso en el que Sánchez reiterará que, pese a ser consciente de la dificultad para ello, el Gobierno intentará sacar adelante unos nuevos presupuestos. EFE