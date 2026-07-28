Dos empleadas del PSOE declaran como testigos en el caso Leire Díez

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Madrid, 28 jul (EFE).- Dos empleadas del PSOE están citadas este martes como testigos ante el juez que investiga presuntas maniobras contra causas judiciales que afecten al partido o al Gobierno, y quien les ha pedido que entreguen sus comunicaciones entre abril de 2024 y junio de 2025 con el exdirigente Santos Cerdán y otros imputados.

En concreto, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz quiere las comunicaciones que se cruzaron con Cerdán, con la gerente del partido Ana María Fuentes, con el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y con la exmilitante Leire Díez.

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Un requerimiento que, no obstante, les hará este martes en su condición de testigos. Es decir, la información que aporten "no podrá ser utilizada en su contra", si bien serán apercibidas asimismo de "su obligación de colaborar con la justicia", según acordó el juez al citarlas.

Las dos empleadas realizaron tareas dentro de la Secretaría de Organización socialista como comprar billetes a Leire Díez, un elemento con el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostenía que Cerdán había puesto la estructura del PSOE a disposición de una "estructura criminal" que buscaba "proteger al PSOE y/o el Gobierno, con ocasión de una serie de causas judiciales".

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Hace unas semanas el juez levantó la imputación de estas dos trabajadoras, las citó como testigos y denegó también la autorización para clonar sus móviles, que permanecen en custodia policial y les serán devueltos este martes.

En contra del criterio de la UCO, el juez cree que no existen "indicios suficientes" para sostener que ambas trabajadoras conocían "la finalidad última para la que se llevaban a cabo las gestiones para facilitar encuentros, pagos o alojamiento de los investigados y su ilícito plan bajo la presunta cobertura de la Secretaria de organización del PSOE". EFE

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