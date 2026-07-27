Un total de 52 carreteras permanecen cortadas por los incendios forestales en España

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(Actualiza la NA1088 con el último balance de Interior)

Madrid, 27 jul (EFE).- Un total de 52 carreteras permanecen cortadas al tráfico a las 17:30 horas de este lunes por los incendios forestales en España, seis más que esta mañana, en las provincias de Ávila (14), Toledo (14) y Madrid (16), mientras que se mantienen cerradas ocho vías en Castellón.

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Entre las carreteras cortadas figuran la CM-5001 y la N-403, que unen las provincias de Toledo y Ávila, la N-403 y la M-540, que unen Madrid y Toledo y la M-539, que une Madrid y Ávila, según los datos registrados a las 17:30 por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la provincia de Toledo permanecen cortadas la CM-5002 entre El Real de San Vicente y Cardiel de los Montes, la CM-5005 entre Escalona y Almendral de la Cañada, la CM-5006 entre Marrupe y La Iglesuela del Tiétar, la CM-5053 en ambos sentidos en este último municipio, la CM-5100 entre San Román de los Montes y El Buen Suceso, así como la CM-543 entre Escalona y Paredes de Escalona.

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Además, la TO-1364 entre Nombela y Castillo de Bayuela, la TO-1368 entre Castillo de Bayuela y San Román de los Montes, la TO-1375 entre El Real de San Vicente y Navamorcuende, la TO-1385 entre Almendral de la Cañada y Sartajada, la TO-1451 entre Escalona y Paredes de Escalona y la TO-1560 en Almorox.

Entre las provincias de Toledo y Ávila está cortada la CM-5001 entre El Cornicabral e Higuera de las Dueñas y la N-403 entre Parque Romillo y La Atalaya, y entre las provincias de Toledo y Madrid la N-403 entre Almorox y San Martín de Valdeiglesias.

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En la provincia de Ávila la AV-502 entre Navalperal de Pinares y La Atalaya, la AV-503 entre San Bartolomé de Pinares y Cebreros, la AV-504 entre Cebreros y Poblado de Burguillo, la AV-512 entre Cebreros y El Tiemblo, la AV-561 en El Hoyo de Pinares, la AV-562 entre Cebreros y El Quexigal, la AV-901 entre Burgohondo y Casavieja, la AV-902 entre Burgohondo y El Quejigo, la AV-902 entre Navaluenga y La Rinconada.

Además la AV-904 entre La Atalaya y Cerro Guisando, la AV-P-703 entre Sotillo de la Adrada y Casillas, la AV-P-705 entre Mijares y Gavilanes, la CL-501 entre Casavieja y Santa María del Tiétar y la N-403 entre La Atalaya y Las Cruceras.

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En la provincia de Madrid la M-501 entre Colmenar del Arroyo y Venta del Cojo, la M-507 entre Aldea del Fresno y Venta del Cojo, la M-510 entre Valdemorillo y Dehesa de Hernán Vicente, la M-512 entre Robledondo y Navas del Rey, la M-521 entre Quijorna y Navalagamella así como la M-531 entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela.

Permanece también cortada la M-533 entre El Alcor y Zarzalejo, la M-537 en Robledo de Chavela, la M-541 entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias y la M-548 entre Cenicientos y Encinar de la Parra.

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Asimismo, está cortada la M-855 entre Navas del Rey y La Rocha, la M-957 entre San Martín de Valdeiglesias y Costa de Madrid, y la N-403 en San Martín de Valdeiglesias.

Están también cortadas las vías interprovinciales M-540, entre la localidad madrileña de Villa del Prado y la urbanización Cruz Verde, ya en la provincia de Toledo, y la M-539 entre Robledo de Chavela (Madrid) y El Quexigal (Ávila).

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En la provincia de Castellón la CV-200 entre Almedíjar y Aín, la CV-203 entre Ayódar y Caudiel, la CV-205 entre Tales y Fuentes de Ayódar, la CV-215 entre Algimia de Almonacid y Alcudia de Veo, la CV-219 entre Chóvar y Eslida, la CV-223 entre Nules y Onda, la CV2261 en La Vall d'Uixó y la CV-230 entre Azuébar y La Vall d'Uixó. EFE