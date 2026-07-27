Treinta y ocho localidades evacuadas y 7 confinadas por fuegos en Madrid, Ávila y Toledo

Madrid, 27 jul (EFE).- Un total de 38 localidades están evacuadas por los incendios activos en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo, a las que se suman cuatro urbanizaciones, y siete poblaciones más se encuentran confinadas, según datos actualizados del Ministerio del Interior.

En la Comunidad de Madrid hay 12 localidades evacuadas: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar de Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, Pedanía de Peralejo (El Escorial), Rozas del Puerto Real, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y la urbanización Encinar de Alberche.

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En Madrid, se mantienen confinadas San Marín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa.

Además, en la provincia de Ávila, hay 15 localidades evacuadas: Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tíetar, La Adrada, Piedralaves, Casaviaje, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, Pedro Bernardo, Higuera de las Dueñas, Gavilanes, Mijares y Fresnedilla, así como la urbanización La Atalaya de El Tiemblo.

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En Ávila se encuentran confinadas Navaluenga, El Tiemblo y Cebreros.

Asimismo, en la provincia de Toledo hay 11 municipios evacuados: La Iglesuela del Tíetar, Sartajada, Almendral de la Cañada, Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez, Pelahustán y las urbanizaciones de parque el Romillo y El Pinar de Almorox (Almorox). No hay localidades confinadas.

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Según datos provisionales facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en lo que va de año en España se han quemado 172.396,10 hectáreas forestales, frente a las 29.817,00 en el mismo periodo de 2025.

Se han registrado 35 grandes incendios forestales (GIF) en 2026, frente a los 11 en la misma fecha de 2025. EFE