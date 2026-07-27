Sira Rego urge a aprobar tras el verano el decreto de vivienda, pero reclama al PSOE desplegar políticas más ambiciosas

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado que es urgente aprobar cuanto antes el decreto de vivienda, que incluye la prórroga de alquileres, pero ha remarcado que se trata de un paquete de actuaciones de "mínimos" y exhorta a impulsar políticas más ambiciosas para terminar la legislatura.

En una entrevista con Europa Press, ha declarado que lo importante es aprobar dicho decreto y que se puede esperar unas "pocas semanas" para que tenga luz verde, una vez que el Gobierno lo aplaza a septiembre para negociar con los grupos políticos en el Congreso.

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Al respecto, ha apuntado que están inmersos en una negociación con sus aliados y que puede haber "flecos por cerrarse", por lo que es una "buena noticia" que haya un trabajo de diálogo para tratar de cerrar un amplio acuerdo para su futura convalidación en la Cámara Baja.

En todo caso, la ministra ha subrayado que se trata de un decreto de "mínimos", al apuntar que es necesario establecer mecanismos para que "no se expulse a las familias" de sus casas mediante una prórroga de dos años de los contratos de alquiler, y se muestra partidaria de ir a "políticas mucho más ambiciosas" con vistas a combatir la "burbuja especulativa en los precios".

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SE NIEGA A NORMALIZAR QUE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ACAPAREN VIVIENDA

Rego ha argumentado que el impacto de las políticas de vivienda no es inmediato y, por desgracia, requieren de un tiempo para que se noten sus efectos. Así, ha demandado iniciativas valientes que están demandando la ciudadanía y que cuando habla de políticas más ambiciosas se refiere a combatir que fondos de inversión acaparen grandes cantidades de pisos en zonas de mercado tensionadas, algo que es "absolutamente inaudito" que se haya normalizado y que es la base de la actual "especulación inmobiliaria".

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En esta línea, ha defendido que se tiene que fomentar alquileres asequibles y, sobre todo, poner ese límite a la propiedad para no "mercadear" para evitar que "toda una generación" no pueda acceder a un piso.

No obstante, ha precisado que la política de vivienda es una gestión compartida, donde el Gobierno tiene su responsabilidad y "margen de maniobra" pero también las comunidades autónoma.

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EL PP HACE POLÍTICA PARA SUS "AMIGUETES"

De esta forma, ha llamado a poner mayor foco en la actitud de los gobiernos autonómicos del PP, a los que hay exigir que tomen medidas para intervenir el mercado de la vivienda. Sin embargo, ha reconocido que le preocupa la "política negacionista" del PP, que rechaza cambiar sus políticas pese a que las dificultades para acceder a la vivienda es ya uno de los principales problemas del país.

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"La burbuja especulativa va más sobre todo en territorios gobernados por el PP, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, donde es absolutamente imposible que una persona joven se emancipe", ha alertado la ministra.

Rego ha criticado la "falta de responsabilidad" del PP que se está "inhibiendo completamente" de la crisis habitacional y favorece una "política de amiguetes". "Gobiernan para fondos especulativos", ha remachado.

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