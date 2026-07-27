Espana agencias

Rueda comparte que las "causas climáticas" influyen en los fuegos, pero pide no solo "teorizar" sino "actuar"

Guardar
Google icon
Imagen J2EBPAUYCVCZ3E5ICIHFJ2UGK4

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este lunes que las causas de los incendios forestales son "múltiples" y entre ellas están las "climáticas", pero ha advertido de que, más allá de "teorizar" sobre motivos --ha citado la propuesta de pacto de estado ante la emergencia climática de su homólogo estatal, Pedro Sánchez, sin "avanzar en nada"--, es preciso adoptar decisiones y actuar.

A preguntas de los medios, y con el trasfondo de los fuegos que afectan a varias comunidades en España, en lo últimos días con especial intensidad a la madrileña, ha destacado que en este ejercicio, al igual que ocurrió el pasado verano en Galicia, se están registrando unos incendios "muy graves" en el país. De hecho, los ha calificado de "tremendos".

PUBLICIDAD

"Las causas son múltiples", ha reflexionado, antes de añadir que no se podrían solventar con una "respuesta corta", pero ha reconocido la incidencia climática y de las altas temperaturas "durante varios días seguidos" que acompañan a los llamados incendios "de quinta generación". Unos fuegos que, ha citado las palabras de los expertos, asemejan "auténticas explosiones" y se hacen "incontrolables".

"Las causas climáticas influyen e influyen otros condicionantes, como la necesidad de limpieza", ha ejemplificado, antes de esgrimir que, por ello, la Xunta decidió "doblar las ayudas este año para colaborar con ayuntamientos y particulares" en la limpieza de las franjas próximas a los núcleos de población.

PUBLICIDAD

A renglón seguido, ha aludido al incremento de los efectivos --no solo de brigadistas sino también de medios aéreos, por ejemplo--. "No estamos, por desgracia, libres de los incendios en ninguna comunidad, pero hay que ir avanzando", ha apelado, convencido de que, aunque el debate de las causas "está bien, a veces, cuando se teoriza mucho, no se dedica tanto tiempo a actuar".

TEORÍA SIN AVANCES

Enfrente, ha defendido que la Xunta ha apostado por "avanzar en las tareas de limpieza, en los medios para favorecer la prevención y ha activado algunas autorizaciones que antes no se permitían para desbrozar determinadas zonas durante el invierno".

Así, ha defendido que es preciso dar pasos más allá "de teorizar" y ha ejemplificado con el anuncio del Pedro Sánchez de impulsar un pacto de estado ante la emergencia climática, sin que se haya concretado en ningún "avance". Todo ello, ha concluido, "mientras lo concreto, a veces, está parado".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kiko Rivera recibe el alta tras sufrir un nuevo ictus y lanza un emotivo mensaje a Isabel Pantoja y a su pareja Lola

El DJ ya se recupera en casa después de varios días ingresado por un ictus más grave que el anterior. Lo ha anunciado él mismo a través de un extenso comunicado con ‘recado’ a su ex, Irene Rosales

Kiko Rivera recibe el alta tras sufrir un nuevo ictus y lanza un emotivo mensaje a Isabel Pantoja y a su pareja Lola

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Marlaska avisa de que el lunes y el martes son días “absolutamente centrales” para apagar el fuego

La superficie quemada asciende a 172.400 hectáreas este lunes, 20.000 más que el domingo

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Marlaska avisa de que el lunes y el martes son días “absolutamente centrales” para apagar el fuego

La cuarta ola de calor se extenderá del miércoles al domingo y dificultará las labores de extinción de los incendios

La Agencia Estatal de Meteorología emitirá un aviso especial ante la previsión de temperaturas que rondarán los 40 grados en casi toda España

La cuarta ola de calor se extenderá del miércoles al domingo y dificultará las labores de extinción de los incendios

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Rocío Crusset y Charlie Schein se dan su segundo ‘sí, quiero’ en Ibiza ante todos sus amigos: jornada en barco y vestido satinado

La hija de Mariló Montero y Carlos Herrera contrajo matrimonio el pasado 30 de mayo en Nueva York con Charlie Schein

Rocío Crusset y Charlie Schein se dan su segundo ‘sí, quiero’ en Ibiza ante todos sus amigos: jornada en barco y vestido satinado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

DEPORTES

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo