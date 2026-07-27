Rueda comparte que las "causas climáticas" influyen en los fuegos, pero pide no solo "teorizar" sino "actuar"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este lunes que las causas de los incendios forestales son "múltiples" y entre ellas están las "climáticas", pero ha advertido de que, más allá de "teorizar" sobre motivos --ha citado la propuesta de pacto de estado ante la emergencia climática de su homólogo estatal, Pedro Sánchez, sin "avanzar en nada"--, es preciso adoptar decisiones y actuar.

A preguntas de los medios, y con el trasfondo de los fuegos que afectan a varias comunidades en España, en lo últimos días con especial intensidad a la madrileña, ha destacado que en este ejercicio, al igual que ocurrió el pasado verano en Galicia, se están registrando unos incendios "muy graves" en el país. De hecho, los ha calificado de "tremendos".

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"Las causas son múltiples", ha reflexionado, antes de añadir que no se podrían solventar con una "respuesta corta", pero ha reconocido la incidencia climática y de las altas temperaturas "durante varios días seguidos" que acompañan a los llamados incendios "de quinta generación". Unos fuegos que, ha citado las palabras de los expertos, asemejan "auténticas explosiones" y se hacen "incontrolables".

"Las causas climáticas influyen e influyen otros condicionantes, como la necesidad de limpieza", ha ejemplificado, antes de esgrimir que, por ello, la Xunta decidió "doblar las ayudas este año para colaborar con ayuntamientos y particulares" en la limpieza de las franjas próximas a los núcleos de población.

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A renglón seguido, ha aludido al incremento de los efectivos --no solo de brigadistas sino también de medios aéreos, por ejemplo--. "No estamos, por desgracia, libres de los incendios en ninguna comunidad, pero hay que ir avanzando", ha apelado, convencido de que, aunque el debate de las causas "está bien, a veces, cuando se teoriza mucho, no se dedica tanto tiempo a actuar".

TEORÍA SIN AVANCES

Enfrente, ha defendido que la Xunta ha apostado por "avanzar en las tareas de limpieza, en los medios para favorecer la prevención y ha activado algunas autorizaciones que antes no se permitían para desbrozar determinadas zonas durante el invierno".

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Así, ha defendido que es preciso dar pasos más allá "de teorizar" y ha ejemplificado con el anuncio del Pedro Sánchez de impulsar un pacto de estado ante la emergencia climática, sin que se haya concretado en ningún "avance". Todo ello, ha concluido, "mientras lo concreto, a veces, está parado".