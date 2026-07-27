Nueva ola de calor desde el miércoles, la cuarta del verano que aumentará peligro de fuego

Madrid, 27 jul (EFE).- España afronta desde el miércoles y, al menos, hasta el domingo la cuarta ola de calor de este verano, una situación que disparará desde las próximas horas el peligro de incendios hasta niveles muy altos o extremos, según ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este lunes, el peligro se mantendrá en valores moderados en el norte y centro peninsular, aunque se situará en niveles muy altos o extremos en zonas de Galicia, del sur de Castilla y León y del oeste de Castilla-La Mancha, así como en Aragón, Cataluña, regiones mediterráneas, Andalucía y Extremadura.

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A partir del martes, sin embargo, "el calor y la sequedad" harán que se dispare el peligro de incendios forestales a valores muy altos o extremos en casi todo el país, una situación que se mantendrá o incluso irá a peor en los días siguientes.

Del Campo ha recordado que el bimestre junio-julio de 2026 es ya el más cálido de toda la serie: Junio fue el segundo junio más cálido, solo por detrás del de 2025, mientras que julio, con los datos actualmente disponibles y el pronóstico hasta final de mes, está empatado como el mes más cálido junto con julio de 2022.

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Lunes y martes

Este lunes ya se superarán los 36 grados en el sur de Galicia y los 38 grados en Extremadura y el valle del Guadalquivir.

Durante la tarde se esperan lluvias, aunque soplará levante fuerte en el Estrecho y en la Campiña gaditana.

Mañana continuará soplando levante fuerte en el Estrecho y en la Campiña gaditana, en una "jornada en la que seguirán subiendo las temperaturas nocturnas y diurnas en prácticamente todo el país".

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El día comenzará con mínimas de 22 a 24 grados en el Mediterráneo, Extremadura y el valle del Guadalquivir, mientras que las máximas superarán de forma generalizada los 36 a 38 grados, salvo en zonas costeras.

Además, se medirán entre 38 y 40 grados en el sur de Galicia, el valle del Ebro, la zona centro y la mitad sur, y se superarán los 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

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Miércoles

El miércoles será otra jornada sin precipitaciones, salvo alguna posible tormenta aislada en zonas de montaña del interior oriental peninsular.

También continuará, un día más, el levante fuerte en el Estrecho y en la Campiña gaditana.

En cuanto a las temperaturas, continuará el ascenso térmico en el centro y este peninsular y en Baleares, con más de 36 a 38 grados en el interior peninsular y en el archipiélago balear e incluso se alcanzarán entre 38-40 grados en el Cantábrico oriental, y más de 40 grados en el valle del Ebro y en zonas del centro y sur peninsular.

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Segunda mitad de la semana

Para la segunda mitad de la semana aumenta la incertidumbre en el pronóstico, aunque es probable que las temperaturas se mantengan en valores similares, es decir, muy altos, con subidas y bajadas ligeras en función de los días.

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En cualquier caso, continuará el calor intenso en la mayor parte de la península y Baleares, con baja probabilidad de lluvias, excepto en el Cantábrico, donde podrán registrarse algunas lloviznas.

Canarias

En Canarias también apretará el calor durante los próximos días, especialmente a partir del miércoles, cuando se producirá una subida generalizada de las temperaturas.

Se superarán los 30 grados en buena parte del archipiélago y los 32 a 34 grados en el sur de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, con noches también muy cálidas. EFE

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