Espana agencias

Nueva ola de calor desde el miércoles, la cuarta del verano que aumentará peligro de fuego

Guardar
Google icon

Madrid, 27 jul (EFE).- España afronta desde el miércoles y, al menos, hasta el domingo la cuarta ola de calor de este verano, una situación que disparará desde las próximas horas el peligro de incendios hasta niveles muy altos o extremos, según ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este lunes, el peligro se mantendrá en valores moderados en el norte y centro peninsular, aunque se situará en niveles muy altos o extremos en zonas de Galicia, del sur de Castilla y León y del oeste de Castilla-La Mancha, así como en Aragón, Cataluña, regiones mediterráneas, Andalucía y Extremadura.

PUBLICIDAD

A partir del martes, sin embargo, "el calor y la sequedad" harán que se dispare el peligro de incendios forestales a valores muy altos o extremos en casi todo el país, una situación que se mantendrá o incluso irá a peor en los días siguientes.

Del Campo ha recordado que el bimestre junio-julio de 2026 es ya el más cálido de toda la serie: Junio fue el segundo junio más cálido, solo por detrás del de 2025, mientras que julio, con los datos actualmente disponibles y el pronóstico hasta final de mes, está empatado como el mes más cálido junto con julio de 2022.

PUBLICIDAD

Lunes y martes

Este lunes ya se superarán los 36 grados en el sur de Galicia y los 38 grados en Extremadura y el valle del Guadalquivir.

Durante la tarde se esperan lluvias, aunque soplará levante fuerte en el Estrecho y en la Campiña gaditana.

Mañana continuará soplando levante fuerte en el Estrecho y en la Campiña gaditana, en una "jornada en la que seguirán subiendo las temperaturas nocturnas y diurnas en prácticamente todo el país".

El día comenzará con mínimas de 22 a 24 grados en el Mediterráneo, Extremadura y el valle del Guadalquivir, mientras que las máximas superarán de forma generalizada los 36 a 38 grados, salvo en zonas costeras.

Además, se medirán entre 38 y 40 grados en el sur de Galicia, el valle del Ebro, la zona centro y la mitad sur, y se superarán los 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Miércoles

El miércoles será otra jornada sin precipitaciones, salvo alguna posible tormenta aislada en zonas de montaña del interior oriental peninsular.

También continuará, un día más, el levante fuerte en el Estrecho y en la Campiña gaditana.

En cuanto a las temperaturas, continuará el ascenso térmico en el centro y este peninsular y en Baleares, con más de 36 a 38 grados en el interior peninsular y en el archipiélago balear e incluso se alcanzarán entre 38-40 grados en el Cantábrico oriental, y más de 40 grados en el valle del Ebro y en zonas del centro y sur peninsular.

Segunda mitad de la semana

Para la segunda mitad de la semana aumenta la incertidumbre en el pronóstico, aunque es probable que las temperaturas se mantengan en valores similares, es decir, muy altos, con subidas y bajadas ligeras en función de los días.

En cualquier caso, continuará el calor intenso en la mayor parte de la península y Baleares, con baja probabilidad de lluvias, excepto en el Cantábrico, donde podrán registrarse algunas lloviznas.

Canarias

En Canarias también apretará el calor durante los próximos días, especialmente a partir del miércoles, cuando se producirá una subida generalizada de las temperaturas.

Se superarán los 30 grados en buena parte del archipiélago y los 32 a 34 grados en el sur de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, con noches también muy cálidas. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kiko Rivera recibe el alta tras sufrir un nuevo ictus y lanza un emotivo mensaje a Isabel Pantoja y a su pareja Lola

El DJ ya se recupera en casa después de varios días ingresado por un ictus más grave que el anterior. Lo ha anunciado él mismo a través de un extenso comunicado con ‘recado’ a su ex, Irene Rosales

Kiko Rivera recibe el alta tras sufrir un nuevo ictus y lanza un emotivo mensaje a Isabel Pantoja y a su pareja Lola

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Marlaska avisa de que el lunes y el martes son días “absolutamente centrales” para apagar el fuego

La superficie quemada asciende a 172.400 hectáreas este lunes, 20.000 más que el domingo

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Marlaska avisa de que el lunes y el martes son días “absolutamente centrales” para apagar el fuego

La cuarta ola de calor se extenderá del miércoles al domingo y dificultará las labores de extinción de los incendios

La Agencia Estatal de Meteorología emitirá un aviso especial ante la previsión de temperaturas que rondarán los 40 grados en casi toda España

La cuarta ola de calor se extenderá del miércoles al domingo y dificultará las labores de extinción de los incendios

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Rocío Crusset y Charlie Schein se dan su segundo ‘sí, quiero’ en Ibiza ante todos sus amigos: jornada en barco y vestido satinado

La hija de Mariló Montero y Carlos Herrera contrajo matrimonio el pasado 30 de mayo en Nueva York con Charlie Schein

Rocío Crusset y Charlie Schein se dan su segundo ‘sí, quiero’ en Ibiza ante todos sus amigos: jornada en barco y vestido satinado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

DEPORTES

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo