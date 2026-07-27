Marruecos no ha rechazado ayudar a España en la extinción de los incendios forestales

Guardar

Madrid, 27 jul (EFE).- Es falso que Marruecos haya rechazado ayudar a España en la extinción de los incendios forestales, como indican mensajes ampliamente difundidos en redes sociales que omiten el hecho de que Madrid no ha solicitado ese apoyo a Rabat, según ha confirmado a EFE Verifica el Ministerio del Interior.

Mensajes en X, Facebook e Instagram aseguran que Marruecos ha negado la ayuda solicitada por España para sofocar los incendios que sufre este país en los últimos días.

PUBLICIDAD

Algunas de las publicaciones citadas contraponen de forma crítica la ayuda ofrecida a Marruecos para infraestructuras con la supuesta falta de inversiones del Gobierno de España en medios de extinción de incendios.

HECHOS: España no ha pedido ayuda a Marruecos para sofocar los incendios forestales, según ha confirmado a EFE Verifica el Ministerio del Interior, aunque sí ha activado el sistema europeo para luchar contra las catástrofes naturales, RescEU, que ha movilizado seis aviones de Grecia, Italia y Turquía, y ha desplegado 134 efectivos y 41 vehículos procedentes de Portugal, como ha expuesto la Comisión Europea en un comunicado.

PUBLICIDAD

La asistencia en la lucha contra los incendios se ha activado a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil (MEC) tanto en Francia como España, explica esa nota de prensa.

Las operaciones en tierra cuentan con la información facilitada por el servicio satelital Copernicus de la UE, que proporciona mapas de emergencia de alta velocidad para apoyar la respuesta sobre el terreno.

PUBLICIDAD

Además, ante la temporada de incendios forestales de este año, equipos de bomberos de varios países europeos ya habían sido desplegados en España y Francia antes del comienzo de los incendios, lo que ha permitido reforzar de inmediato a los operativos de respuesta nacionales.

El comunicado destaca que el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la UE mantiene un contacto estrecho con las autoridades francesas y españolas para evaluar qué apoyo adicional se puede movilizar.

PUBLICIDAD

En definitiva, no es cierto que Marruecos haya negado a España ayuda para luchar contra los incendios forestales, un apoyo que el Gobierno no ha solicitado. EFE