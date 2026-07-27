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Los vecinos evacuados a Móstoles por el incendio aguardan el regreso a sus casas

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Rubén S. Lesmas

Móstoles, 27 jul (EFE).- La localidad madrileña de Móstoles se ha convertido en uno de los municipios que está atendiendo a un mayor número de personas evacuadas como consecuencia de los incendios forestales que afectan a la sierra oeste de la región, con cerca de 400 personas atendidas en tres pabellones deportivos municipales.

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La mayoría llegaron ya el pasado viernes desde los municipios de Cadalso de los Vidrios y Fresnedilla de la Oliva, fundamentalmente, y aunque están deseosos de volver a sus casas, todavía no cuentan con el visto bueno de los servicios de emergencias, ya que la cabeza del incendio "no está aún controlada y el aire es muy cambiante".

"Nosotros vinimos de Fresnedilla el viernes por la tarde. Mi mujer y mi hija se vinieron en autobús y luego yo me quedé a recoger las pocas cosas que pude coger y el coche, por si necesitaba el coche para trabajar", ha señalado a EFE Abdul, uno de los vecinos que están alojados temporalmente en Móstoles.

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Están en el pabellón municipal Paco Sedano, que junto a los pabellones de Las Lomas y Rafa Martínez, están acogiendo a las cerca de 400 personas que llegaron desde el viernes a Móstoles, cuyo Ayuntamiento movilizó de forma inmediata a trabajadores municipales para acondicionar las instalaciones y garantizar su atención.

"Estamos muy bien atendidos, impresionante, la verdad. Damos las gracias al municipio de Móstoles, que hacen todo para que estemos bien", añade Abdul, quien espera poder volver cuanto antes a su casa.

En la misma situación están Tamara y su familia, que llegaron el sábado por la mañana desde Cadalso de los Vidrios, de donde les desalojaron rápidamente y los trajeron a este pabellón donde dicen que empiezan a estar algo cansados e inquietos por volver a sus casas.

"Estamos deseando volver a casa. A ver lo que nos dicen hoy, que nos informan todos los días, a las 11:00 o las 12:00. No tememos realmente por las casas, porque nos han dicho que el núcleo del pueblo está a salvo, bueno, pero tenemos ganas de volver", insiste Tamara, quien también agradece a Móstoles su colaboración.

El dispositivo organizado por el Ayuntamiento ha permitido cubrir todas las necesidades básicas de los evacuados, sirviendo 200 cenas el viernes, 400 comidas y 400 cenas el sábado y el domingo, así como 1.500 desayunos distribuidos entre sábado, domingo y lunes.

"Hay tres turnos; de mañana, de tarde y de noche. Siempre hay un dispositivo de Cruz Roja aquí para atender las necesidades de la gente", ha explicado a EFE Maribel, una de las voluntarias de la agrupación de Cruz Roja de Móstoles-Navalcarnero, que también se está volcando en la ayuda.

Desde Cruz Roja están facilitando los desayunos, comidas y cenas, todos los alimentos que van requiriendo las personas alojadas en el pabellón, además de proporcionar atención psicológica, "si en algún momento alguien se viene abajo, necesita algún tipo de apoyo" e incluso conseguir las medicinas.

Quienes también se han implicado en el dispositivo de ayuda han sido las peñas, que llevan tres días encargándose de preparar comida caliente para los vecinos alojados en estos pabellones, gracias también a las donaciones que están llegando de supermercados como Mercadona o Carrefour.

"El sábado hicimos paella para 300 personas, ayer hicimos macarrones con atún para 600. Hoy vamos a preparar fideuá para 500 personas", ha señalado a EFE Pedro, el cocinero de la peña Los Lugareños, quien dice estar muy acostumbrado a preparar comida para muchas personas.

Asimismo, el Ayuntamiento ha habilitado en cada uno de los pabellones una zona infantil para facilitar la estancia de los menores y están preparando distintas actividades de animación, especialmente para que "puedan pasar de la mejor manera el rato, porque se hace muy larga la estancia aquí".

"Quiero dar las gracias a todos los mostoleños, a todos los voluntarios que están echando una mano y sobre todo a todas las peñas que están ayundándonos a la hora de dar comida, porque no queremos dar solamente bocadillos, queremos dar comida caliente", señala el alcalde, Manuel Bautista, que lleva a pie de obra desde el viernes.

Bautista, que está frente del dispositivo junto al Jefe de Emergencias, Raúl Esteban, ha avanzado que han puesto a disposición de la Comunidad de Madrid otro pabellón más por si fuera necesario, aunque confían en que en las próximas horas se pueda dar por controlado el incendio y los vecinos puedan ir volviendo a casa.

"No tenemos información exacta. Sabemos que la Comunidad va a empezar a hacer realojos secuenciales empezando evidentemente por los municipios más alejados del foco del incendio, pero todavía no sabemos si la cabeza del incendio está o no controlada", ha añadido Esteban, quien recalca que el dispositivo continuará hasta que sea preciso. EFE

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