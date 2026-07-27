Estado de las carreteras de la DGT: los incendios mantienen cortadas 43 vías secundarias en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón

A-5 dirección Talavera de la Reina para acceder al sur de Ávila durante el incendio de Burgohondo, a 26 de julio de 2026. (Fernando Sánchez / Europa Press)

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este lunes que 43 carreteras secundarias permanecen cerradas al tráfico a causa de los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a las provincias de Ávila, Toledo y Castellón.

A través de su cuenta en X, el organismo ha pedido a los conductores que eviten circular por la sierra oeste de Madrid y por las zonas afectadas de las otras tres provincias, y los instó a consultar los canales oficiales antes de emprender cualquier desplazamiento.

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Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, los cortes se registran en las carreteras M-501 y M-512, en Navas del Rey; M-507 y M-540, en Villa del Prado; M-510, en Valdemorillo; M-533, en Zarzalejo; M-537 y M-539, en Robledo de Chavela; M-541, en Pelayos de la Presa, y M-548, en Cenicientos.

Bomberos trabajando en el incendio de ls Sierra Oeste de Madrid (@112cmadrid)

Toledo

En la provincia de Toledo, permanecen cerradas la CM-5001, en El Cornicabral; la CM-5002 y la TO-1375, en El Real de San Vicente; la CM-5005, la CM-543 y la TO-1451, en Escalona; la CM-5006 y la CM-5053, en La Iglesuela del Tiétar; la CM-5100, en San Román de los Montes; la TO-1364 y la TO-1368, en Castillo de Bayuela; la TO-1385, en Almendral de la Cañada, y la TO-1560, en Almorox.

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Ávila

En Ávila, los cierres afectan a las carreteras AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562, todas en el entorno de Cebreros; la AV-901 y la AV-902, en Burgohondo; la AV-904, en Guisando; la AV-P-703, en Casillas; la AV-P-705, en Mijares; la CL-501, en Santa María del Tiétar, y la N-403, a la altura de Las Cruceras.

Castellón

En Castellón, continúan cortadas la CV-200, en Aín; la CV-203, en Caudiel; la CV-205, en Tales; la CV-215, en l’Alcúdia de Veo; la CV-219, en Eslida; la CV-223, en Nules, y la CV-2261 y la CV-230, en la Vall d’Uixó.

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