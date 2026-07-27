Los cigarrillos de contrabando aprehendidos en España en 2025 casi duplican a los de 2024

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Madrid, 27 jul (EFE).- Las cajetillas de cigarrillos de contrabando aprehendidas en España durante 2025 alcanzaron 11,55 millones de unidades, prácticamente el doble -un 95 % más- que en 2024 (5,92 millones), según el Comisionado para el Mercado de Tabacos, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

Ese volumen de 11,55 millones de cajetillas de cigarrillos se acerca al incautado en 2022 (12,90 millones), pero es mucho más abultado que el registrado en 2023 (9,46 millones) y el de 2024.

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En su memoria relativa al pasado ejercicio, el Comisionado también precisa que la picadura de tabaco de contrabando aprehendida ha aumentado un 31,12 % en un año, al pasar de los 160.036 kilos de 2024 a los 209.850 kilos en 2025.

La aprehensión de cigarros o puros de contrabando, en contraste, ha disminuido un 51,86 %, ya que el pasado ejercicio fueron incautadas 56.890 unidades, frente a las 118.183 unidades de 2024.

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A estas cifras hay que sumar la aprehensión de 311 unidades de maquinaria para fabricar tabaco de contrabando (295 unidades en 2024) y 1,36 millones de unidades de material auxiliar vinculado a esas labores (101.105 unidades en 2024).

En 2025, la destrucción de tabaco de contrabando, según el Comisionado, se situó en 7,61 millones de cajetillas de cigarrillos (14,68 millones en 2024), 122.304 kilos de picaduras (243.861 kg en 2024) y 9.414 cigarros o puros (41.479 unidades en 2024), así como en 95.842 unidades de maquinaria (26.957 unidades en 2024).

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Según el Comisionado, la comparación de los datos de 2025 y 2024 "muestra una reducción de las cajetillas y de la picadura destruidas, aunque se mantiene un volumen material muy relevante" en régimen de custodia.

El consumo de tabaco, tanto de cigarrillos como de cigarros, de picadura de liar y de pipa ha bajado en los cinco primeros meses de 2026 respecto al mismo periodo acumulado de 2025.

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Los últimos datos del Ministerio de Hacienda arrojan unas ventas hasta mayo de 784,52 millones de cajetillas de 20 cigarrillos (806,57 millones en 2024); 676.128 puros (678.119 unidades en 2024); 2,46 millones de kilos de picadura de liar (2,54 millones en 2024) y 700.969 kilos de tabaco de pipa (717.191 kilos en 2024).

Marlboro fue la marca más vendida de cigarrillos (123,76 millones de cajetillas de 20 unidades), seguida de Camel (91,16 millones), Winston (84,53 millones), Fortuna (54,86 millones) y Lucky Strike (47,41 millones).

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Las comunidades con mayores ventas de cajetillas de 20 cigarrillos entre enero y mayo de 2026, que están condicionadas por la venta en frontera y el turismo, fueron Andalucía (136,96 millones) y Cataluña (161,51 millones), seguidas de Comunidad Valenciana (94,95 millones) y la Comunidad de Madrid (88,33 millones).

Andalucía y Cataluña también encabezan las ventas de cigarros (108,19 millones y 131,21 millones de unidades, respectivamente); en tabaco de liar, Cataluña toma la delantera (631.236 kilos) a Andalucía (408.648 kilos), al igual que en tabaco de pipa (167.921 kilos en Cataluña y 138.446 kilos en Andalucía).

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En euros, las ventas de las principales labores de tabaco aumentaron hasta los 5.334 millones de euros entre enero y mayo pasados, frente a los 5.300 millones de euros correspondientes a los cinco primeros meses de 2025.

La memoria 2025 del Comisionado del Tabaco apunta a que, en términos agregados, las ventas minoristas alcanzaron las 2.049,74 toneladas homogeneizadas, un 2,34 % menos que en 2024.

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En cambio, el valor acumulado de esas ventas ascendió a 13.711,86 millones de euros, con un incremento del 4,42 % respecto del ejercicio anterior.EFE