La seleccionadora española U-17 ve cada vez más cerca a Estados Unidos

Fernando Pérez Soto

León, 27 jul (EFE).- La seleccionadora española de baloncesto femenino sub-17, Isabel Fernández "Moses", que conquistó la medalla de plata en el reciente campeonato del mundo, ve "cada vez más cerca" a Estados Unidos, equipo que logró vencer al combinado nacional tras un apretado encuentro, por 82-73.

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"Fue un resultado totalmente condicionado, primero por los problemas de lesiones, antes y durante el torneo y por la cuestionable actuación arbitral en la final, porque el equipo fue capaz de competir de tú a tú a Estados Unidos durante 38 minutos", aseguró en entrevista a EFE la técnica vitoriana con raíces en León, donde fue una de las impulsoras del desaparecido CB Aros León.

Fernández, que actualmente desempeña la dirección general del Baloncesto Alcobendas, es una de las entrenadoras con mayor trayectoria en el baloncesto femenino español y atesora un amplio bagaje que le ha hecho vivir experiencias en países tan dispares como Alemania, México, Paraguay o China.

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"De todos estos proyectos, a los que llegué por mis inquietudes y también la necesidad de buscar nuevas experiencias, he sabido sacar algo para completarme como entrenadora después de una larga etapa en León donde pasé por todas las facetas del club y que me acabó desgastando", reconoce.

En el Mundial disputado en la República Checa, la selección española, pese a las importantes lesiones de Claudia Lostal y, posteriormente, durante el torneo de Ona Ballesté y Sandra Dávila, llegaba como una de las favoritas después de dominar en su categoría en el europeo y tras apear a otro de los rivales más poderosos como Australia en semifinales (51-58), se plantaron en la final ante las estadounidenses a las que, según la seleccionadora, fueron capaces de "mirar a la cara".

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"Al iniciar la concentración les dije que seríamos campeonas del mundo y, si no se hubieran dado algunas circunstancias, habríamos estado muy cerca de cumplirlo porque cada vez estamos más cerca y la hegemonía de Estados Unidos se va a acabar", pronostica.

"Moses" -cuyo apelativo le viene de su etapa como jugadora y el reflejo con el exjugador de la NBA- destaca de la generación de 2009-2010 su "capacidad de resiliencia, sin egos y con un gran ambiente de grupo y de trabajo, además de ver en sus ojos ese brillo por el baloncesto que no siempre se ve", desvela.

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Por ello, anticipa que la selección absoluta que dirige Miguel Méndez tiene "las espaldas perfectamente cubiertas con las jugadores que están llegando y las que están por llegar" y destacaba que el baloncesto femenino en España goza de "una tremenda salud que se sigue manteniendo en el tiempo" y que achaca a "una estructura de trabajo desde la base en los clubes, con gran capacidad de captación y trabajando el rendimiento desde muy temprano", resume. EFE

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