Espana agencias

La seleccionadora española U-17 ve cada vez más cerca a Estados Unidos

Guardar
Google icon

Fernando Pérez Soto

León, 27 jul (EFE).- La seleccionadora española de baloncesto femenino sub-17, Isabel Fernández "Moses", que conquistó la medalla de plata en el reciente campeonato del mundo, ve "cada vez más cerca" a Estados Unidos, equipo que logró vencer al combinado nacional tras un apretado encuentro, por 82-73.

PUBLICIDAD

"Fue un resultado totalmente condicionado, primero por los problemas de lesiones, antes y durante el torneo y por la cuestionable actuación arbitral en la final, porque el equipo fue capaz de competir de tú a tú a Estados Unidos durante 38 minutos", aseguró en entrevista a EFE la técnica vitoriana con raíces en León, donde fue una de las impulsoras del desaparecido CB Aros León.

Fernández, que actualmente desempeña la dirección general del Baloncesto Alcobendas, es una de las entrenadoras con mayor trayectoria en el baloncesto femenino español y atesora un amplio bagaje que le ha hecho vivir experiencias en países tan dispares como Alemania, México, Paraguay o China.

PUBLICIDAD

"De todos estos proyectos, a los que llegué por mis inquietudes y también la necesidad de buscar nuevas experiencias, he sabido sacar algo para completarme como entrenadora después de una larga etapa en León donde pasé por todas las facetas del club y que me acabó desgastando", reconoce.

En el Mundial disputado en la República Checa, la selección española, pese a las importantes lesiones de Claudia Lostal y, posteriormente, durante el torneo de Ona Ballesté y Sandra Dávila, llegaba como una de las favoritas después de dominar en su categoría en el europeo y tras apear a otro de los rivales más poderosos como Australia en semifinales (51-58), se plantaron en la final ante las estadounidenses a las que, según la seleccionadora, fueron capaces de "mirar a la cara".

"Al iniciar la concentración les dije que seríamos campeonas del mundo y, si no se hubieran dado algunas circunstancias, habríamos estado muy cerca de cumplirlo porque cada vez estamos más cerca y la hegemonía de Estados Unidos se va a acabar", pronostica.

"Moses" -cuyo apelativo le viene de su etapa como jugadora y el reflejo con el exjugador de la NBA- destaca de la generación de 2009-2010 su "capacidad de resiliencia, sin egos y con un gran ambiente de grupo y de trabajo, además de ver en sus ojos ese brillo por el baloncesto que no siempre se ve", desvela.

Por ello, anticipa que la selección absoluta que dirige Miguel Méndez tiene "las espaldas perfectamente cubiertas con las jugadores que están llegando y las que están por llegar" y destacaba que el baloncesto femenino en España goza de "una tremenda salud que se sigue manteniendo en el tiempo" y que achaca a "una estructura de trabajo desde la base en los clubes, con gran capacidad de captación y trabajando el rendimiento desde muy temprano", resume. EFE

fps/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kiko Rivera recibe el alta tras sufrir un nuevo ictus y lanza un emotivo mensaje a Isabel Pantoja y a su pareja Lola

El DJ ya se recupera en casa después de varios días ingresado por un ictus más grave que el anterior. Lo ha anunciado él mismo a través de un extenso comunicado con ‘recado’ a su ex, Irene Rosales

Kiko Rivera recibe el alta tras sufrir un nuevo ictus y lanza un emotivo mensaje a Isabel Pantoja y a su pareja Lola

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Marlaska avisa de que el lunes y el martes son días “absolutamente centrales” para apagar el fuego

La superficie quemada asciende a 172.400 hectáreas este lunes, 20.000 más que el domingo

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Marlaska avisa de que el lunes y el martes son días “absolutamente centrales” para apagar el fuego

La cuarta ola de calor se extenderá del miércoles al domingo y dificultará las labores de extinción de los incendios

La Agencia Estatal de Meteorología emitirá un aviso especial ante la previsión de temperaturas que rondarán los 40 grados en casi toda España

La cuarta ola de calor se extenderá del miércoles al domingo y dificultará las labores de extinción de los incendios

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Rocío Crusset y Charlie Schein se dan su segundo ‘sí, quiero’ en Ibiza ante todos sus amigos: jornada en barco y vestido satinado

La hija de Mariló Montero y Carlos Herrera contrajo matrimonio el pasado 30 de mayo en Nueva York con Charlie Schein

Rocío Crusset y Charlie Schein se dan su segundo ‘sí, quiero’ en Ibiza ante todos sus amigos: jornada en barco y vestido satinado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

DEPORTES

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo